Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn: "Du khách đến Bình Định, được đảm bảo 4 an và 1 không"

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cam kết, du khách đến Bình Định sẽ được đảm bảo 4 an và 1 không. Đó là an toàn về giao thông, an toàn về thực phẩm, an toàn về tài sản, an toàn về giá cả và không ăn xin, chèo kéo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác của Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Airlines tại TP.Hồ Chí Minh và Công ty Hanatour (Hàn Quốc). Theo ông Phạm Anh Tuấn, Bình Định có mối liên hệ với một số vùng, miền của Hàn Quốc. Thành phố Quy Nhơn có hơn 28 năm hợp tác hữu nghị với quận Yongsan, thành phố Seoul, Hàn Quốc. Thực hiện chiến lược liên kết với ngành hàng không nhằm thu hút du khách góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh, thời gian qua, Bình Định đã triển khai nhiều hoạt động kêu gọi đầu tư, mở các chuyến bay charter, tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch đến Bình Định bằng đường hàng không. Đặc biệt, năm 2020, đã có nhiều chuyến bay charter kết nối Cheongju (Hàn Quốc) và Quy Nhơn đưa 1.160 hành khách đến Bình Định du lịch, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, trong năm qua, Bình Định cũng tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định đến thị trường khách du lịch Hàn Quốc. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng quà cho Ông Kim Kye Yong – Trưởng đại diện Hãng hàng không Korean Airlines tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định. "Hiện nay, Quy Nhơn – Bình Định là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, an toàn đối với nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Cảng Hàng không Phù Cát cũng đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Đây là những điều kiện tốt để Korean Airlines đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trong và ngoài nước tổ chức các chuyến bay Charter đưa khách Hàn Quốc đến Bình Định và ngược lại trong thời gian tới", ông Phạm Anh Tuấn cho hay. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cam kết, du khách đến Bình Định sẽ được đảm bảo 4 an và 1 không. Đó là an toàn về giao thông, an toàn về thực phẩm, an toàn về tài sản, an toàn về giá cả và không ăn xin, chèo kéo. Tại buổi làm việc, ông Kim Kye Yong – Trưởng đại diện Hãng hàng không Korean Airlines tại TP.Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Bình Định và các sở, ngành trong thời gian công tác tại tỉnh. Ông Kim Kye Yong đặc biệt đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế và cảnh quan du lịch của Bình Định. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, Bình Định cần định vị đúng thị trường nguồn khách nội địa và quốc tế theo trọng tâm, xu hướng, thị hiếu từng thị trường để có cách tiếp cận, quảng bá phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác của Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Airlines tại TP.Hồ Chí Minh và Công ty Hanatour (Hàn Quốc). Ảnh: UBND tỉnh Bình Định. Hãng hàng không Korean Air rất mong muốn được đồng hành với tỉnh kết nối các chuyến bay từ Hàn Quốc đến Quy Nhơn – Bình Định trong tương lai, đồng thời cho rằng chính quyền và các cơ quan liên quan cần hỗ trợ để thực hiện mục tiêu này và phát triển bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn khẳng định, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất để Korean Airlines mở chuyến bay đến Quy Nhơn – Bình Định, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách và mong muốn Hãng quan tâm quảng bá hình ảnh du lịch Bình Định. Kết hợp với các công ty du lịch lữ hành kết nối các tour du lịch đưa khách quốc tế đến Bình Định, trong thời gian tới. Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, 6 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Bình Định ước đạt hơn 5,6 triệu lượt, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 103% so với kế hoạch năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch đạt 14.995 tỷ đồng, tăng 96,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là lần đầu tiên Bình Định đạt được số lượng khách du lịch, cũng như mức doanh thu cao kỷ lục.

