Chuyện "gái bay phòng" mùa hậu Covid-19

Những động lắc trá hình

Khi mà đông đảo người dân vẫn đang trong trạng thái bình thường mới, các đối tượng dân chơi, gái "bay phòng" có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoại thành tìm "bãi đáp".

Rạng sáng 7/6/2020 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một động lắc lớn trên địa bàn huyện Quốc Oai, phát hiện hàng trăm đối tượng đang quay cuồng trong nhạc mạnh…

1 giờ sáng, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện quán karaoke Phương Linh (địa chỉ ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) chứa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp.

Nhiều đối tượng tham gia tiệc lắc còn rất trẻ đã trượt vào những tệ nạn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 7 phòng đang mở nhạc mạnh và đèn nháy tưng bừng. Trong đó, có 6 phòng đang có khách "bay lắc" sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Cụ thể, trong 4 phòng lực lượng chức năng thu giữ tang vật 4,456 gam ma túy tổng hợp các loại, nhiều đĩa sứ trắng đựng ma túy, thẻ cứng và tẩu tự tạo làm phương tiện sử dụng ma túy. Tổng số người có mặt trong quán gồm 68 đối tượng (45 nam và 23 nữ). Qua đấu tranh, phân loại, cơ quan chức năng xác định có 54/68 đối tượng dương tính với ma túy.



Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an, quán karaoke Phương Linh hoạt động từ năm 2016, chủ quán là Vương Đình Kiên (SN 1981, trú tại xã Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội). Hằng ngày, Kiên trực tiếp điều hành quán và thuê 5 đối tượng để điều khách, thu ngân và nhân viên vào phục vụ tại các phòng hát. Kiên trực tiếp chỉ đạo các đối tượng trên thực hiện việc cho khách sử dụng ma túy trong phòng hát.

Quán hoạt động thường xuyên từ 10h trưa hôm trước cho đến khoảng 3h sáng hôm sau. Giá tiền thuê phòng bay từ 140 ngàn đồng/giờ đến 200 ngàn đồng/giờ. Khách muốn bay lắc có thể liên lạc đặt phòng trước hoặc đến trực tiếp.

Cũng qua thông tin từ cơ quan chức năng, quán karaoke này sở dĩ "hút khách" bởi có một dàn tiếp viên nữ trẻ đẹp, độ tuổi 18-22 sẵn sàng "bay mồi", chiều khách. Các đối tượng này đều là gái ngoại tỉnh, không có công ăn việc làm ổn định, được chủ quán thuê về để làm nhân viên phục vụ khách đến hát và bay lắc cùng khách.

Hầu hết số nhân viên này đều sinh hoạt, ăn ở tại quán trong 3 phòng dành cho nhân viên. Khi có khách đến, các nhân viên nam tại quầy lễ tân sẽ bố trí gái dịch vụ vào các phòng phục vụ khách. Nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy, các nhân viên của quán sẽ điều chỉnh nhạc mạnh và bố trí dụng cụ sử dụng ma túy cho khách…

Hiện Cơ quan Công an đã tạm giữ đối với Trần Văn Tám, Nguyễn Anh Phong Quyền để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Hoàng Bá Nguyên, Vương Xuân Sơn và Vương Đình Kiên về hành vi "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục đấu tranh củng cố hành vi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của ổ nhóm đối tượng này và điều tra mở rộng.

Khoảng 1 tháng trước đó, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cũng phát hiện một vụ tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke. Đêm 28/4/2020, các đội nghiệp vụ Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Công an xã Hòa Nam tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Tuấn Phương ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam.

Khi cán bộ Công an ập vào, phát hiện 68 đối tượng tại quán karaoke Phương Linh đang bay lắc điên cuồng cùng nhạc mạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện quả tang 12 đối tượng (6 nam, 6 nữ) trong một phòng hát có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 viên nén màu xanh và một số tinh thể màu trắng trên đĩa sứ, kết quả giám định đều là ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, Cơ quan Công an xác định có 11/12 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Chính phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn bất chấp các quy định của pháp luật và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để hoạt động phạm tội có tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó nhiều cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, văn bản đủ điều kiện về PCCC. Thậm chí, có cơ sở đã bị tạm đình chỉnh hoạt động nhưng không chấp hành vẫn hoạt động, hoạt động quá giờ quy định…

"Dân bay" gãy cánh

Thời gian gần đây, lực lượng chống tệ nạn xã hội của Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá nhiều ổ nhóm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, nhà nghỉ... Và hầu hết trong các vụ việc bị phát hiện luôn có sự xuất hiện của những "gái bay phòng". Không phải ngẫu nhiên mà cơ quan chức năng xếp chung tệ nạn ma túy với mại dâm cạnh nhau.

Theo Long "cơ trưởng", một dân chơi khét tiếng một thời, hiện đã "rửa tay gác kiếm", có thể hiểu đơn giản "gái bay phòng" vốn là gái dịch vụ, làm "tay vịn" tại các quán karaoke. Song ''gái bay phòng'' thì phải "chịu chơi" hơn, phải nhập cuộc với khách sâu hơn, hứng khởi hơn. Khi được khách rủ chơi ma túy, quan hệ tình dục cũng không được từ chối.

Thường mỗi cuộc vui, đối tượng "chủ trò" sẽ thuê những đối tượng này đến để "bay" cùng. Giá chung cho gái "bay" là từ 3,5- 5 triệu đồng/đêm. Tuy nhiên, với những cô gái có nhan sắc thì giá có thể cao gấp đôi, gấp ba.

Cũng theo Long "cơ trưởng", mỗi cuộc đi bay luôn phải có "đá" (còn gọi là "khay") hoặc "kẹo" (thuốc lắc). Song để có cuộc "vui hết mình" thì phải đủ 4 vị: cần sa, bóng cười, kẹo và ma túy đá. Tùy nhu cầu, tùy mức độ, tùy độ chịu chơi và chịu chi mà hàng đi bay với địa điểm bay cũng khác nhau. Có thể là phòng bay chuyên biệt ở các quán karaoke, hoặc cũng có thể là thuê nguyên một biệt thự, căn hộ chung cư, cũng có khi là nhẹ nhàng về nhà "đóng cửa tắt đèn" tâm sự.

"Đối với đám gái bay phòng "sữa" (mới vào nghề) thì chỉ cần "cắn" nửa viên thuốc lắc là đủ "bay lắc" khoảng 2-3 giờ. Đám già thì phải chơi cả "kẹo" lẫn "khay", có thể nhảy với khách tới bến. Sau cuộc chơi, nếu khách có nhu cầu sẽ được nhóm "chiều" từ A tới Z với giá khoảng chục triệu đồng/đêm" - Long chia sẻ.

Còn theo một trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, bên cạnh việc thuê các quán karaoke, nhà nghỉ làm nơi tụ tập để sử dụng ma túy thì các đối tượng đã "chuyển hướng" sang thuê các căn hộ chung cư theo dạng homestay.

Đặc biệt, có những nhóm công tử con nhà giàu thì thường thuê nguyên một căn biệt thự tại các khu du lịch ở gần Hà Nội... Bên cạnh sử dụng ma túy, các đối tượng cũng thuê thêm gái mại dâm để phục vụ. Những đối tượng này sẽ phải trả giá rất đắt về sức khỏe cũng như phải đối diện với việc xử lý của luật pháp.

Hoàng Huyền L. - một gái bay phòng chuyên nghiệp bị tạm giữ tại cơ quan điều tra khai. Mỗi tháng phải tiếp khách ít nhất 15 ngày, mỗi ngày "bay lắc" suốt từ đêm đến sáng.

"Lúc đầu, em chỉ xin vào làm nhân viên phục vụ nhưng bị rủ rê và cần tiền nên nghiện "bay lắc" lúc nào không hay. Làm nghề này thì hầu như không ăn uống gì được. Những ngày ốm đau mà quán có khách vẫn phải tiếp bình thường, không thì bị đuổi việc. Mấy lần em sốc thuốc, suýt thì toi, may được cấp cứu kịp thời. Nhưng về nhà được ít hôm lại bị chủ quán gọi "đi làm"- L. kể.

Vẫn theo Long "cơ trưởng", thời gian hành nghề của "gái bay phòng" thường rất ngắn, chỉ một vài năm. Bởi tuy thu nhập cao song mỗi cuộc bay lắc sẽ là một cuộc tàn phá sức khỏe rất nhanh. Long nhớ lại một đêm nọ đang ngủ thì nhận được tiếng gọi thất thanh từ đứa em gái "ngành" mới chưa đầy 20 tuổi song đã có 4-5 năm trong nghề bay phòng.

Khi có mặt tại phòng trọ, cô gái ngồi thu lu ở góc nhà lảm nhảm, tay huơ huơ vào không trung, không cho ai lại gần. Rồi cô gái lại khóc rưng rức, lấy 2 bàn tay ôm mặt: "Anh ơi! Sao mặt em cứ chảy ra, chảy hết ra như sáp này". Long phải ghì xuống trói cô gái bằng sợi nhựa rồi đưa gấp đi cấp cứu.