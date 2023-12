Bà con nông dân trồng bồn bồn cho biết, từng được xem là cây rau bỏ đi một thời, nhưng hiện tại loài cây này đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho cư dân bản địa do được thực khách ưa chuộng, thương lái vào tận ruộng thu mua. Ảnh: An An