Cụ thể, trao đổi với PV Dân Việt, Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện-Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: "Qua điều tra bước đầu, vụ 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ sông Lam sáng cùng ngày là thuộc 2 trường hợp khác nhau, nghi do đuối nước. 1 nạn nhân quê ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An), người còn lại ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Hiện 2 nạn nhân đã được người thân đến nhận, đưa về mai táng theo phong tục địa phương".

Theo đó khoảng 8h45 phút ngày 11/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã vớt 2 thi thể nam giới thuộc địa phận TDP1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Phát hiện 2 thi nam giới tử vong bên sông Lam. Ảnh: PV

Qua kiểm tra trên người các nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thông tin lai lịch. Đặc điểm trang phục: nạn nhân thứ nhất: Mặc áo sơ mi ca rô màu đen trắng, quần bò dài màu xám, khoảng 30-35 tuổi. nạn nhân thứ hai: Mặc áo khoác nỉ màu xám, quần dài màu xanh, khoảng 30-35 tuổi.