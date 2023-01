Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho hay đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Trần Thị Chiều (SN 1964, người địa phương) do Phòng An ninh điều tra và Viện KSND tỉnh Bắc Giang chuyển đến.

Cơ quan điều tra Công an huyện Lạng Giang đã tiếp nhận và phân công giải quyết tin tố giác của bà Chiều bởi có dấu hiệu tội phạm mua bán người.

Bà Trần Thị Chiều làm việc với cảnh sát. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Trước đó, một số tờ báo đăng thông tin về trường hợp của bà Chiều, bị cháu lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1994.

Năm đó, bà Chiều được một người cháu tên Thắng rủ lên Lạng Sơn chặt mía thuê nên đồng ý. Trên xe ô tô từ Bắc Giang lên Lạng Sơn, Thắng đã "cầm giúp" tiền và chứng minh thư của bà với lý do an toàn.

Khi bà Chiều phát hiện biển hiệu hai bên đường toàn tiếng Trung Quốc đã yêu cầu đứa cháu đưa về Việt Nam nhưng không được. Bà bị bán qua nhiều nơi tại Trung Quốc trước khi bị ép kết hôn với một người kém mình 6 tuổi.

Năm 2021, bà Chiều được một người ở Hà Nội, có chị gái cũng bị lừa bán sang Trung Quốc giúp liên hệ với chính quyền. Ngày 22/12/2022, bà về nước qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), sau 28 năm lưu lạc.