Nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch ở mức cao

Sáng 2/6, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với nhiều nội dung quan trọng.

Toàn cảnh đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ có ý nghĩa sâu sắc trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm, của Hội Nông dân các cấp, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã đạt nhiều kết quả nổi bật, các cấp Hội Nông dân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Nhiệm kỳ 2028 - 2023, các cấp Hội Nông dân trên toàn huyện đã kết nạp mới 2.827 hội viên đạt 188,5%, vượt 88,5% so với Nghị quyết đại hội đề ra; Hoàn thành 100% chỉ tiêu Chi hội có quỹ hội, mức bình quân đạt 122.363 đồng/hội viên, đạt 111,2% vượt 11,2% so với Nghị quyết đại hội. Phát triển quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện đạt 500 triệu đồng, bằng 100% so với Nghị quyết đại hội.

Trong nhiệm kỳ, số hộ đăng ký sản xuất kinh doanh, các cấp đạt 34.155 lượt hộ, trong đó có 17.678 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 103,5% vượt 3,5% so với Nghị quyết; Số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá có 59.736 lượt, kết quả có 54.455 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu, bằng 101,15% kế hoạch.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã phối hợp với các ngành chỉ đạo cơ sở Hội hướng dẫn thành lập 35 mô hình kinh tế tập thể, đạt 700%, vượt 600% so với Nghị quyết đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua các buổi tuyên tuyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trình độ dân trí, ý thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cấp Hội Nông dân đã thường xuyên bám sát cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để kịp thời có những báo cáo, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền, góp phần ổn định tình hình, tư tưởng của hội viên, nông dân và định hướng dư luận xã hội.

Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội luôn chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã kết nạp mới được 2.827 hội viên, đưa tổng số hội viên trên địa bàn toàn huyện lên 14.782 hội viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện được tăng cường và đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban Chấp hàng Hội các cấp trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện đã tiến hành kiểm tra 100% cơ sở Hội, cơ sở Hội với 710 lượt chi hội, đạt 106% kế hoạch được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát đã đánh giá được việc thực hiện nhiệm vụ của Hội, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội và có hướng giải quyết kịp thời.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới. Các cấp Hội Nông dân đã chú trọng những thành tích sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác Hội; Tăng cường khen thưởng đối với cơ sở, cán bộ chi hội, hội viên, nông dân trực tiếp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Thông qua công tác thi đua, khen thưởng, đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần thi đua của các tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm với nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Thông qua phong trào, trong nhiệm kỳ đã có 2 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 hội viên nông dân đạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc", nhiều tập thể, cá nhân nhận được Bằng khen của UBND và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

Công tác xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhờ được tuyên truyền, nhiều nông dân đã thay đổi nhận thức, chuyển đổi từ kinh tế hộ sang mô hình kinh tế tập thể, hình thành các tổ nhóm liên kết, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, góp phần tích cực trong việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị.

Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới cũng đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên, truyền vận động hội viên, nông dân hiến gần 10.000m2 đất để làm đường, đóng góp 7.756 ngày công lao động trong xây dựng nông thôn mới, sửa chữa 186,8 km đường giao thông…

Những chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể để thực hiện. Trong các chỉ tiêu đề ra, có chỉ tiêu phấn đấu kết nạp mới 1.000 hội viên, phấn đấu hàng năm có từ 95% cơ sở Hội trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 45% cơ sở Hội trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hằng năm, phấn đấu có 95% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có 90% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá". Trong nhiệm kỳ, phấn đấu xây dựng 15 mô hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp…

Bà An Thị Hương tái đắc của chức anh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành khoá XII với 15 đồng chí trong Ban Chấp hành, đồng thời bầu chức danh Chủ tịch Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà An Thị Hương. Cũng tại đại hội đã tiến hành bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên với 21 đại biểu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, cấp cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ cần ưu tiên xây dựng Hội về tổ chức với nội dung và giải pháp cụ thể. Đồng thời, các cấp Hội cần làm tốt công tác thi đua, qua đó kịp thời khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay của cán bộ, hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt quy hoạch tỉnh, khai thác thế mạnh từng vùng để phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Cùng với đó, ông Hà khẳng định, các cấp Hội cần chủ động tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, chuyển giao KHKT và dạy nghề cho nông dân; Hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi nghiệp, sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp của nông dân.