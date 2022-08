Đắk Lắk: Đánh giá mô hình trồng giống bắp năng suất cao

Ngày 11/8, Hội Nông dân huyện Buôn Đôn và Trạm khuyến nông huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Công ty ADVANTA tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống bắp lai đơn PAC 995 và 789 tại hộ gia đình ông Đỗ Bá Bắc (thôn 7, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn).

Mô hình được thực hiện với quy mô 3 sào, sử dụng giống bắp lai PAC 995 và 789 với 1 hộ dân tham gia. Qua chăm sóc, theo dõi cây trồng cho thấy, hai giống bắp trên có tỷ lệ nẩy mầm cao, thời gian sinh trưởng từ 105-115 ngày, khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh ngay từ giai đoạn cây non. Cây to khỏe chống đỗ tốt, bắp to, năng xuất cao, thích hợp trên nhiều loại chân đất, trồng được nhiều vụ trong năm. Đây là giống bắp có chiều cao trung bình, bộ lá gọn, dày, màu xanh đậm, bền cho đến khi thu hoạch, thân lá thu hoạch thích hợp sử dụng làm thức ăn cho trâu, bò.

Tham gia mô hình, hộ gia đình ông Đỗ Bá Bắc được Trạm Khuyến nông huyện và Công ty Advanta Việt Nam hỗ trợ 100% giống, hướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc. Qua thực hiện mô hình cho thấy, giống Bắp PAC 995 và 789 có thời gian sinh trưởng trung bình, năng suất đạt khoảng 1 tấn/ sào, cao hơn Bắp truyền thống từ 15 – 20%; có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, trái to đều, số hạt trên hàng cao, hàm lượng tinh bột cao, phù hợp với đất đai, khí hậu, điều kiện canh tác của địa phương..

Tại hội thảo, bà con nông dân đánh giá, giống bắp lai đơn PAC 995 và 789 là 2 giống Bắp tốt, có nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Do đó, mọi người đã đề nghị Công ty ADVANTA và Trạm Khuyến nông huyện tiếp tục quan tâm cung cấp hỗ trợ giống, kinh phí mở rộng mô hình, tạo điều kiện cho bà con tiếp nhận các giống bắp mới để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương; tăng năng suất và sản lượng trên 1 diện tích, qua đó, nâng cao thu nhập cho người nông dân ở các vụ trong năm.