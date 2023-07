Cụ thể, giá cao nhất trong tháng 7/2023 tại Vĩnh Long: cá lóc nuôi giá bán là 50.000 đ/kg (tăng 5.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 15.000 đ/kg so với cùng kỳ năm trước); giá cá điêu hồng, cá rô phi là 52.000 đ/kg (tăng 6.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 14.000 đ/kg so với cùng kỳ)...

Hầu hết các loại cá nuôi đều tăng giá trong tháng 7 ở tỉnh Vĩnh Long, trong đó cá lóc tăng giá tốt nhất. Các hộ nuôi cá lóc, cá điêu hồng đang có lời.

Cá trê lai, cá rô đồng nuôi cũng tăng giá. Cụ thể, giá cá trê lai, cá rô nuôi là 40.000 đ/kg (tăng 5.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 5.000 đ/kg so với cùng kỳ).

So với giá thành nuôi cá điêu hồng bình quân là 38.000-40.000 đ/kg, người nuôi loài cá này hiện có lãi từ 12.000-14.000 đ/kg.

Tuy nhiên, trong 2 tháng qua, giá cá tra duy trì ở mức cao nhất là 28.500 đ/kg, giảm 1.500 đ/kg so với cùng kỳ năm trước, với mức giá như hiện tại so với giá thành sản xuất bình quân từ 27.800-30.700 đ/kg thì người nuôi không có lãi.

Số lượng doanh nghiệp thu mua cá tra nguyên liệu cũng giảm làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động nuôi cá tra xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 231,4ha ao, hầm đang nuôi cá tra thâm canh (tăng 5,4ha so với tháng trước, giảm 5,6% hay 13,9ha so với cùng kỳ), 1.239 chiếc lồng, bè đang thả nuôi (tăng 53 chiếc so với tháng trước và giảm 78 chiếc so với cùng kỳ).

Sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch trong tháng đạt 91.960,5 tấn (63,6% kế hoạch), trong đó sản lượng cá tra thâm canh đạt 71.434,4 tấn.