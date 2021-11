Diễn biến mới vụ đối tượng ôm súng cố thủ, khống chế con tin, bắn trả cảnh sát ở Đồng Nai

Tối 12/11, lãnh đạo Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Đây là đối tượng đã ôm súng cố thủ, bắn trả cảnh sát ở Đồng Nai gây xôn xao dư luận cách đây ít ngày.

Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh sau khi bị khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, sáng 7/11, khi đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh đang ở trong một nhà nghỉ tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) thì lực lượng công an xã vào kiểm tra. Thấy công an, Hoàng Anh cầm theo khẩu súng tự chế chạy ra đường cướp một xe máy chạy về nhà mẹ ruột ở ấp 5, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc.

Trên đường bỏ chạy, Hoàng Anh đã dùng súng khống chế một người đàn ông đi xe máy, yêu cầu chở về nhà ở xã Xuân Bắc. Khi cả 2 người di chuyển được khoảng 2 km, người đàn ông bị Hoàng Anh khống chế đã tìm cách vứt xe bỏ chạy thoát thân. Hoàng Anh đã lấy xe máy của người này để chạy về nhà.

Clip cảnh sát chuẩn bị khống chế đối tượng tại hiện trường

Sau đó, Hoàng Anh ép em trai đưa lên xe tải lái xe bỏ trốn về hướng TP.Long Khánh. Trên đường di chuyển đến địa phận ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) thì gặp lực lượng công an, Hoàng Anh liền chạy vào nhà dân ven đường cố thủ. Thời điểm này người trong nhà đã chạy ra ngoài hết.

Bị công an vây ráp, Hoàng Anh đe dọa cho nổ bình gas, rút xăng xe máy trong nhà đổ vào chai thủy tinh làm bom xăng đe dọa tấn công lực lượng công an. Đồng thời người này yêu cầu lực lượng công an rút quân, bố trí xe máy để bị can về nhà gặp mẹ rồi ra đầu thú.

Lực lượng công an đã đáp ứng yêu cầu của bị can và chờ người này sơ hở để bắt giữ. Khi đối tượng vừa lên xe máy, lực lượng cơ động lập tức tiếp cận và quật ngã, khống chế, đồng thời thu giữ khẩu súng cùng xe máy bị can đã cướp trước đó.

Bước đầu, bị can khai đã đặt mua khẩu súng tự chế trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng. Súng được vận chuyển từ phía Bắc vào giao cho bị can trước khi xảy ra vụ việc ít ngày.