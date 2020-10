Điện Biên: Ông nông dân đẹp trai trồng cà phê ở nơi "bất ngờ" làm ra thứ cà phê uống chất lừ

Bén duyên với cây cà phê

Vốn sinh ra trong 1 gia đình thuần nông, tuổi thơ anh An gắn liền với những mùa cà phê trĩu hạt. Năm tháng sống với cây cà phê chưa hiểu được tiềm năng kinh tế cà phê mang lại.

Vì thế sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, anh An đã chọn con đường lập nghiệp cho riêng mình. Năm 2009, Công ty TNHH Hải An ra đời, hoạt động trên lĩnh vực cung cấp thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm; dịch vụ thương mại; xây dựng công trình dân dụng.

Clip: Cùng ngắm vườn cà phê trồng ở nơi bất ngờ và nhà máy rang xay thứ cà phê "chất lừ" của ông nông dân đẹp trai Trương Văn An, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Xin chúc mừng anh đã là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020.

Chia sẻ với phóng viên về cơ duyên với cây cà phê Arabica, anh An cho biết: "Gia đình tôi là 1 gia đình thuần nông.Tôi sinh ra và lớn lên cùng với cây cà phê. Tuổi thơ tôi gắn liền với cây cà phê cho đến lúc trưởng thành. Những năm 2012 khi mà cây cà phê mất giá, cuộc sống của người trồng cà phê lâm vào cảnh lao đao. Chính vì thế tôi quyết định đầu tư vào chế biến cà phê thành phẩm để mang lại hiệu quả kinh tế cao và đưa cây cà phê ổn định thị trường".

Anh Trương Văn An đánh giá vùng đất Mường Ảng là một trong 3 nơi trồng cà phê ngon nhất Việt Nam.

Với số vốn ít ỏi ban đầu, anh An vay thêm ngân hàng vốn để mở rộng diện tích trồng cây cà phê. "Đúng lúc cây cà phê đang mất giá, nhiều nhà bỏ hoang nương cà phê, nhiều nhà thì không chăm sóc, tôi lại đi mua đất trồng cà phê, nhiều người bảo tôi hâm" anh An chia sẻ thêm.

Nhưng với ý chí quyết tâm khôi phục cây cà phê Arabica, đưa sản phẩm cà phê Mường Ảng ra thị trường cả nước, anh An chấp nhận đánh đổi. Sẵn sàng chấp nhận thất bại bước đầu để có được thành quả về sau.

Cơ duyên đến với anh khi năm 2015 tham dự hội nghị thanh niên điển hình tiên tiến khu vực Bắc Bộ. Tại đây anh đã gặp ông Nguyễn Lân Hùng hay tư vấn về phát triển nông nghiệp, nông thôn - người đưa duyên may cho anh đến với cây công nghiệp mũi nhọn trên của quê hương mình – cây cà phê.

"Biết ông Nguyễn Lân Hùng là chuyên gia hiểu nhiều, biết nhiều về trồng trọt, chăn nuôi, tôi mạnh dạn đề bạt ý kiến với ông, mong được "cao nhân" hướng dẫn. Thấy tôi tâm huyết với cây cà phê, ông Hùng cũng nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn. Ông Hùng còn tổ chức cho tôi và những người đam mê với cây cà phê chuyến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm dài ngày tại Tây Nguyên-thủ phủ cà phê Việt Nam" anh An tâm sự.

Hiện tại Công ty Hải An, sản xuất 3 loại cà phê thơm ngon. Nhiều khách hàng đã đặt mua số lượng hàng lớn của Công ty.

Gác lại việc kinh doanh đang trên đà phát triển, anh khăn gói lên đường, vào thủ phủ của cây cà phê Việt Nam, vùng đất Tây nguyên. Tại đây anh học được phương thức trồng cà phê và chế biến cà phê thành phẩm. Sau 6 tháng miệt mài tìm hiểu nghiên cứu quy trình trồng và chế biến cà phê, anh đã tìm ra phương thức để cho ra sản phẩm cà phê cho riêng mình.

"Lúc biết tôi bỏ công việc kinh doanh thuận lợi để chú tâm vào phát triển cây cà phê, cả gia đình đều phản đối. Nhưng cây cà phê nó gắn liền với tuổi thơ của mình, bây giờ có điều kiện phát triển nó trở thành thương hiệu cho quê hương, cũng là cách trả công cho cây cà phê" anh An chia sẻ.

Cà phê Hải An "say đắm lòng người"

Đồi cà phê này đã có tuổi thọ trên 10 năm, đây là thời điểm cho ra những quả cà phê có chất lượng ngon nhất. Giữa tháng 9 cà phê bắt đầu chín rộ, những luống cà phê với những quả đỏ chín mọng trải dài khắp thung lũng Mường Ảng. Thời điểm này người nông dân bắt đầu thu hoạch cà phê.

Theo anh An đây là thời điểm thời tiết ưu đãi nhất bởi nắng nóng kéo dài nhiều ngày. Cà phê thu hoạch trong điều kiện thời tiết khô ráo và được phơi sấy đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Và những quả cà phê chất lượng nhất được Hải An thu mua.

Anh Trương Văn An khẳng định: "Cà phê Hải An không mua cà phê kém chất lượng nên những cà phê còn xanh non, chất lượng kém sẽ bị loại ngay từ đầu. Hải An Không tham mua rẻ, chỉ chọn cà phê chất lượng, Có lẽ vì thế cà phê Hải An đã chinh phục được nhiều vị khách hàng khó tính".

Cà phê Hải An được đánh giá có chất lượng đứng thứ 2 cả nước sau cà phêTây Nguyên.

Ngoài 17ha cà phê của gia đình, anh An còn ký hợp đồng với 10 hộ dân tại xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) sẵn sàng thu mua với giá cao. Công ty Hải An cũng cung cấp vật tư, phân bón cho các hộ đã ký hợp đồng.

"Giá Công ty chúng tôi thu mua cà phê của bà con cao hơn so với giá thị trường rất nhiều. Các hộ được Công ty ký hợp đồng được ứng tiền trước, được hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu...Chúng tôi luôn đặt chất lượng của hạt cà phê lên hàng đầu, từ đó sẽ liên kết với tất cả những hộ cà ogê chất lượng cao để chọn lọc những hạt cà phê tốt nhất để cho ra thị trường", anh An cho biết thêm.

Tìm hiểu về cách Công ty Hải An cho ra đời dòng cà phê thành phẩm chất lượng cao, được biết: Những quả cà phê chín đỏ được thu hoạch trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sau khi đưa vào bể sẽ được rửa sạch bằng máy, cà phê được bóc tách để loại bỏ trấu, lấy nhân.

Nhân cà phê được phơi quay dưới nắng để đảm bảo độ săn vừa đủ. Trước khi đưa vào rang xay cà phê thành phẩm, đội ngũ công nhân phải nhặt sạch những hạt không đạt tiêu chuẩn, hạt lép, hạt còi sẽ bị loại. chỉ để lại những hạt cà phê bóng, mịn, hat đều. Những hạt cà phê này đều đảm bảo chất lượng tốt nhất, được thị trường đánh giá cao nhất.

Ngoài việc lựa chọn cà phê nhân có chất lượng tốt, Công ty Hải An còn đầu tư hệ thống máy móc hiện đại phục vụ sản xuất cà phê.

Cà phê Hải An bước đầu chinh phục thị trường trong nước và thế giới. Để có cà phê thành phẩm sạch đưa ra thị trường, năm 2016 Hải An đã đầu tư 1 hệ thống máy móc thiết bị đạt chuẩn châu Âu, với dây chuyền rang say đóng gói cà phê bột pha phin công suất 200 - 240kg cà phê bột/giờ.

Hiện Hải An đang tiêu thụ khoảng được khoảng 2 tấn cà phê thành phẩm mỗi tháng. Các dòng sản phẩm Hải An đang sản xuất và tiêu thụ trên thị trường bao gồm cà phê hạt, cà phê pha phin (nhãn hiệu CAFE MƯỜNG ẢNG), cà phê túi lọc (nhãn hiện MOON CAFE).

Chất lượng cà phê Mường Ảng được khách hàng trong nước ưa chuộng.

Đánh giá về quy mô, chất lượng, thương hiệu cà phê Hải An, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) khẳng định: "Để có 1 thương hiệu cho cây cà phê Mường Ảng được tồn tại và phát triển trên địa bàn thì Công ty Hải An đã đặc biệt chú trọng về mặt thương hiệu. Cụ thể như khi xây dựng về mặt thương hiệu thì Hải An rất chú trọng đến vùng nguyên liệu, từ quy trình trồng, chế biến, chăm sóc đều qua quy trình hết sức khắt khe, để chọn lọc được những hạt cà phê chất lượng nhất, tốt nhất để đưa vào thị trường, từ đó sẽ mang đến cho người tiêu dùng những hạt cà phê chất lượng ổn định".

Với những thành thành quả đã đạt được, anh Trương Văn An đã vinh dự đại diện cho các hộ nông dân tỉnh Điện Biên khi được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020". Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020" sẽ được tổ chức trọng thể vào tối ngày 13/10/2020 tại thủ đô Hà Nội.