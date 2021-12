Điện lực Bắc Kạn chú trọng công tác chuyển đổi số

Với sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Công ty Điện lực Bắc Kạn, trong năm 2021 Công ty Điện lực Bắc Kạn đã thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.



Cán bộ, công nhân viên Điện lực Pác Nặm sử dụng camera nhiệt kiểm tra nhiệt độ máy biến áp. Ảnh: Điện lực Bắc Kạn cung cấp

Các kế hoạch, mục tiêu đề ra đều đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch từ chỉ số về điện thương phẩm; tỷ lệ tổn thất điện năng đến giá đều cho kết quả tốt. Cùng với đó, các dịch vụ của ngành đều được khách hàng đánh giá cao, từ dịch vụ cấp điện mới, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, Công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng, đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo, cung cấp dịch vụ qua cổng hành chính công Quốc gia đều đạt yêu cầu và vượt kế hoạch.

Đại diện Công ty Điện lực Bắc Kạn cho biết, hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục thiệt hại do thiên tai, đảm bảo và an toàn cũng như công tác Thanh tra bảo vệ và Pháp chế, kiểm tra giám sát mua bán điện, công tác truyền thông luôn được Công ty Điện lực Bắc Kạn chú trọng.

Cán bộ, công nhân viên Điện lực Pác Nặm hướng dẫn khách hàng thực hiện chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện. Ảnh: Điện lực Bắc Kạn cung cấp

Thực hiện chủ đề năm 2021 "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", năm 2021, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả khả quan, cụ thể:

Tỷ lệ dữ liệu của công tơ điện tử đọc từ xa: Đo xa công tơ qua DCU: Số TBA có đo xa là 505/963 trạm với 59.430 công tơ, số lượng công tơ online là 55.972/ 59.430 công tơ, đạt tỉ lệ 94,2% (NPC giao ≥ 95%); đo xa qua Modem: Đã lắp đặt đo xa 1.120/1.187 điểm đo, số lượng Modem online là 1.088/ 1.120 điểm, đạt tỷ lệ 97,1% (NPC giao ≥ 95%).

Về công tác chuẩn hóa dữ liệu, tính đến 30/11/2021 Điện lực Bắc Kạn đã thực hiện khảo sát lập phương án chuẩn hóa 1.187/ 1.187 TBA (đạt tỷ lệ 100%), trong đó đã chuẩn hóa trên CMIS 1.187/ 1.187 TBA (đạt tỷ lệ 100%) và chuẩn hóa ngoài hiện trường 1.187/ 1.187 TBA (đạt tỷ lệ 100%).

Thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện được 79.283/ 79.283 hợp đồng mua bán điện sinh hoạt (HĐMBĐSH), đạt tỷ lệ 100% kế hoạch; số hóa hồ sơ công trình: Thực hiện số hóa 2.101/ 2.216 bộ hồ sơ công trình, đạt tỷ lệ 94,8%.

Hoạt động điều hành tại Trung tâm điều khiển xa Công ty Ðiện lực Bắc Kạn. Ảnh: Điện lực Bắc Kạn cung cấp

Bên cạnh đó, việc triển khai, cập nhật phần mềm quản lý MBA đã cập nhật 1.249 MBA/ 1.266 TBA trên phần mềm quản lý MBA, còn 17 TBA chưa thực hiện khai báo trên phần mềm do TBA khách hàng đã tách ra khỏi vận hành nên không có mã CMIS và do các TBA khách hàng mới đóng điện. Điểm đo có dữ liệu/ điểm đo có đo xa là 804/809 điểm; Tỉ lệ đo xa có dữ liệu đạt 99,38%.

Ông Dương Quang Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực cho biết, để có được kết quả này, toàn bộ Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên chức, người lao động của đơn vị đã nỗ lực hết mình tất cả vì mục tiêu phục vụ khách hàng được tốt nhất.

Theo ông Sơn, để hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã xác định phương hướng nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2021 với những nội dung rất cụ thể.

Đối với công tác kinh doanh điện năng, Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện tốt đảm bảo thời gian việc tiếp nhận xử lý yêu cầu từ tổng đài 19006769; tổ chức thay định kỳ công tơ đảm bảo kế hoạch của Công ty, không có công tơ quá hạn kiểm định trên lưới; tiếp tục triển khai việc vận động khách hàng sử dụng dịch vụ tin nhắn qua Zalo thay tin nhắn SMS.

Triển khai thi công hoàn thành các công trình sửa chữa lớn theo đúng kế hoạch tháng 11 đã duyệt ; thẩm tra quyết toán công trình sửa chữa lớn còn lại của kế hoạch năm 2021.

Về đầu tư xây dựng quyết toán công trình Cải tạo TBA 110kV Chợ Đồn đáp ứng tiêu chí ĐKX, công trình MDMC và 02 công trình viễn thông; thực hiện thương thảo và ký hợp đồng xây lắp, cung cấp VTTB công trình Xuất tuyến Trạm 110kV Nà Phặc và các công trình đầu tư xây dựng được giao danh mục năm 2022.

Cùng với đó tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch quy trình, quy định về an toàn điện năm 2022 cho CBCNV trong diện phải huấn luyện, sát hạch quy trình quy phạm; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công tác an toàn lao động các tổ, nhóm công tác trên phần mềm ECP và kiểm tra đột xuất tại hiện trường việc thực hiện công tác an toàn lao động.

Đối với công tác quản lý kỹ thuật, tăng cường củng cố lưới điện phòng ngừa sự cố: Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ tài liệu công tác quản lý kỹ thuật. Vận hành ổn định chương trình quản lý lưới điện trên bản đồ GIS và chương trình quản lý nguồn và lưới điện PMIS.

Giám sát kiểm tra vận hành các MBA, tham mưu chỉ đạo kịp thời các Điện lực lập phương án cân pha, san tải các trạm biến áp. Thường xuyên đo thông số điện áp tại các điểm nút trên đường dây hạ thế, thống kê xác định số lượng khách hàng sinh hoạt có điện áp thấp, lập phương án xử lý.

Tiếp tục thực hiện giảm tổn thất điện năng các đường dây trung áp và các trạm biến áp đã đăng ký NPC. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện thí nghiệm định kỳ các thiết bị còn lại năm 2021; triển khai CBM đối với các lộ đường dây trung thế đã đăng ký với NPC, ông Sơn cho biết thêm.