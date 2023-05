Theo đại diện của Stevenson, anh ấy đã qua đời vào Chủ nhật, chỉ 4 ngày trước sinh nhật. Tờ báo La Repubblica của Ý đưa tin nam diễn viên đã phải nhập viện trên đảo Ischia do bị ốm đột ngột khi đang thực hiện bộ phim "Cassino in Ischia".

Diễn viên gạo cội trong "Thor" qua đời ở tuổi 58

Stevenson sinh ra ở Lisburn, Bắc Ireland, vào năm 1964. Gia đình anh chuyển đến Anh khi anh mới 8 tuổi. Sau khi theo học tại trường sân khấu Bristol Old Vic và tích lũy kinh nghiệm về truyền hình Anh, anh đã có bộ phim đầu tay trong bộ phim "The Theory of Flight" năm 1998 của Paul Greengrass. Năm 2004, anh xuất hiện trong "King Arthur" của Antoine Fuqua với trong vai một Hiệp sĩ của Bàn Tròn, và vài năm sau, anh đảm nhận vai chính trong bộ phim chuyển thể truyện tranh Marvel "Punisher: War Zone".

Ray Stevenson qua đời ở tuổi 58. Ảnh: IT.

Bất chấp những ý kiến trái chiều dành cho "Punisher: War Zone", Stevenson đã có một cơ hội khác để thể hiện tài năng của mình trong ba phần phim "Thor" đầu tiên, nơi anh đóng vai chiến binh Asgardian, Volstagg. Anh cũng đóng những vai đáng chú ý trong bộ ba phim "Divergent", "G.I. Joe: Retaliation" và "The Transporter: Refueled".

Với chiều cao 1,91 mét , Stevenson thường được giao vai những chiến binh dũng mãnh trong các thời đại khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy từng tuyên bố: "Tôi đoán, trong thâm tâm tôi là một chiến binh già".

Trên truyền hình, Stevenson được công nhận nhờ vai diễn Titus Pullo láu cá trong series "Rome" của HBO, một vai diễn đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp của anh ở Mỹ và mang lại cho anh thẻ SAG, chỉ có thể sở hữu bởi thành viên của Nghiệp đoàn Diễn viên Điện ảnh Mỹ ở tuổi 44. Bộ phim được phát sóng từ năm 2005 đến 2007 .

Hồi tưởng lại quãng thời gian đóng phim "Rome", Stevenson bày tỏ: "Đó là một trong những năm quan trọng của cuộc đời tôi. Nó khiến tôi ngồi xuống với chính bản thân mình và nói, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ".

Trong một bài đánh giá về "Rome" của Variety, cây viết Brian Lowery đã ca ngợi màn trình diễn của Stevenson, mô tả anh ấy là một nhân vật oai vệ. Anh dễ dàng khắc họa một chiến binh hay láu táu, lăng nhăng và hơi lém lỉnh.

Ray Stevenson trong phim "Punisher: War Zone". Ảnh: IT.

Stevenson cũng có những đóng góp đáng chú ý cho truyền hình, anh đóng vai Blackbeard trong series "Black Sails", Chỉ huy Jack Swinburne trong loạt truyền hình Đức "Das Boot" và Othere trong "Vikings".

Stevenson đã lồng tiếng cho các nhân vật Gar Saxon trong "Star Wars Rebels" và "The Clone Wars". Anh cũng sẽ xuất hiện trong loạt phim hành động trực tiếp Star Wars sắp tới "Ahsoka", anh tham gia vai nhân vật phản diện Baylan Skoll. Loạt phim tám tập dự kiến sẽ ra mắt trên Disney + vào tháng 8.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với Backstage, Stevenson tiết lộ rằng, thần tượng diễn xuất của anh ấy là "những người như Lee Marvin, Gene Hackman", anh ngưỡng mộ họ vì sự xuất sắc và dũng cảm nhất quán trong cách diễn xuất. Anh tìm thấy nguồn cảm hứng ở những diễn viên gạo cội mà anh có thể đồng cảm hơn là những nam chính trẻ trung, hấp dẫn.

Stevenson có người con trai sau mối quan hệ với nhà nhân chủng học người Ý Elisabetta Caraccia, người mà anh đã gặp trong quá trình làm việc trong "Rome".