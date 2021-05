Diễn viên lộ clip "nóng": Việc thu giữ và khám xét điện thoại có đúng luật?

Ngày 29/5, Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ diễn viên V.T.A.T. (SN 1998, trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị lộ clip riêng tư.

Sáng cùng ngày 29/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ông đã chỉ đạo đơn nghiệp vụ công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nữ diễn viên V.T.A.T. bị lộ clip riêng tư. Theo đó, khi nào có kết quả điều tra, Công an TP Hà Nội sẽ thông báo công khai qua trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 27/5, cộng đồng mạng xôn xao lan truyền đoạn clip "nóng" của một đôi nam nữ. Sau đó, từ những hình ảnh trong đoạn clip, nhân vật nữ được cư dân mạng cho rằng là diễn viên V.T.A.T., từng tham gia một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình đình đám "Về nhà đi con".

Trả lời báo chí, anh T. cho biết, anh và bạn gái anh là chị V.T.A.T. là 2 nhân vật trong clip riêng tư. Anh T. cho biết, tối 25/5, chị A.T. bạn gái anh cùng nhóm bạn khoảng 6 người có ăn uống tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa. Trong quá trình ăn uống có nói to, gây ồn ào, Ban Quản lý tòa nhà đã báo Công an phường Trung Hòa lên kiểm tra.

"Đang mùa Covid-19 mà tụ tập nên Công an phường Trung Hòa đã đưa nhóm bạn gái tôi về trụ sở làm việc. Hôm đó, không có tôi ở đó, nhóm của bạn gái tôi toàn người trẻ, công an phường kiểm tra hành chính, thu hết điện thoại và yêu cầu đọc mật khẩu điện thoại" - anh T. nói và cho biết công an giữ cả nhóm đến 17 giờ hôm sau mới cho về.

Anh T. cũng thừa nhận mình và bạn gái A.T. có thực hiện quay đoạn video ngắn về chuyện riêng tư của 2 người bằng điện thoại của chị V.T.A.T..

Phân tích vụ việc nêu trên, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) rằng nếu đúng như lời của anh T. nói thì trong trường hợp chị V.T.A.T. cùng nhóm bạn gây ra tiếng ồn, tập trung đông người khi có dịch, sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, đời sống bí mật cá nhân, thư tín, điện tín, điện thoại vẫn được pháp luật bảo vệ trên cơ sở các quy định về bảo vệ bí mật đời tư cá nhân.

Do đó, căn cứ vào quy định của pháp luật, trong vụ việc này cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc cán bộ công an khám điện thoại của nữ diễn viên V.T.A.T.; việc thu giữ, khám xét này có đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hay không; mục đích của việc khám xét là gì?

Trong trường hợp nữ diễn viên nghi ngờ cán bộ công an khám xét không đúng quy định thì có quyền khiếu nại hoặc tố cáo, khởi kiện cán bộ công an theo quy định pháp luật. Trong trường hợp lời khai của nữ diễn viên là đúng, có hành vi thu giữ điện thoại không có căn cứ, trái quy định của pháp luật thì cán bộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính, trường hợp nếu vi phạm nghiêm trọng thì có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Cường, người nào đã đăng tải clip này lên mạng xã hội khiến rất nhiều người truy cập, tiếp cận thì hành vi của người này là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, có thể bị xử phạt lên đến 15 năm tù theo quy định tại điều 326 bộ luật hình sự năm 2015.

Theo luật sư Cường, nếu có việc xử lý vi phạm hành chính không đúng quy định, làm lộ thông tin cá nhân, thậm chí là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thì cán bộ, chiến sĩ vi phạm sẽ bị kỷ luật, bị phạt hành chính và còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp clip "nóng" trên mà bị đối tượng xấu truy cập trái phép, đánh cắp và đăng tải lên mạng xã hội thì cũng cần làm rõ đó là đối tượng nào và hành vi này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại điều 362 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên.

Trường hợp có căn cứ cho thấy, người đăng tải clip "nóng" này với mục đích nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của những người trong clip thì hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015, với mức hình phạt có thể lên đến 5 năm tù.