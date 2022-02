Diễn viên Thúy Diễm: "Tôi chẳng thể nổi nóng với bất kỳ ai"

Nguyễn Ngọc Thúy Diễm sinh năm 1986, tuổi Bính Dần. Cô được biết đến vào năm 2007 khi đạt giải thưởng tại một cuộc thi người mẫu ảnh. Với lợi thế về chiều cao, Thúy Diễm nhanh chóng được mời làm gương mặt cho nhiều nhãn hàng và xuất hiện trên nhiều tạp chí khác nhau.

Năm 2009, cô bắt đầu chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ qua vai diễn trong bộ phim "Sóng tình". Sau bộ phim này, Thúy Diễm chính thức lấn sân sang môn nghệ thuật thứ 7 và trở thành nữ diễn viên quen thuộc khi tham gia các bộ phim như: Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Vịt kêu đồng, Gia đình là số 1...

Chia sẻ với PV Dân Việt nhân dịp năm mới Nhâm Dần, Thúy Diễm cho biết, cô thấy may mắn khi trải qua một năm 2021 nhiều biến cố, gia đình cô vẫn đủ đầy, bình an, khỏe mạnh: "Năm qua có lẽ là một năm khó khăn chung với tất cả mọi người. Trong suốt thời gian dịch Covid-19 bùng phát, gần như ai cũng phải chịu những thiệt hại khi sống giữa đại dịch.

Do thành phố bị giãn cách, tôi không thể tham gia các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian khá dài, những công việc hay dự định khác của cá nhân đều bị ngưng trệ. Tuy nhiên, nhìn lại, tôi vẫn thấy mình may mắn khi gia đình an lành, khỏe mạnh. Với tôi, niềm hạnh phúc lúc này chính là việc dành thời gian để yêu thương bản thân, yêu thương gia đình và làm tốt những công việc của mình. Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi và cuộc sống bình yên sẽ được duy trì trong năm mới 2022".

Thúy Diễm ngày càng xinh đẹp và cuốn hút. (Ảnh: FBNV)

Thúy Diễm khẳng định, cô không thấy quá lo lắng khi bước vào năm tuổi: "Mặc dù một số bạn bè và người thân nhắc nhở rằng phải cẩn thận với năm tuổi của mình, nhưng tôi lại không cảm thấy quá lo lắng. Trước giờ, tôi luôn cho rằng, mọi thứ đều rất bình thường và sẵn sàng đón nhận những điều đang tới trong cuộc sống.

Mỗi năm, sẽ đều sẽ có một linh vật khác nhau đại diện, đây là điều hiển nhiên và chúng ta không cần quá nặng nề hay suy nghĩ làm gì".

Gia đình hạnh phúc của Thúy Diễm và Lương Thế Thành. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp sinh năm 1986 cũng phủ nhận quan niệm con gái tuổi Dần có phần dữ dằn, nóng nảy: "Tôi cho rằng người tuổi Dần thường mạnh mẽ, kiên định nhưng họ cũng có nhiều nét dịu dàng, nhu mì. Cá nhân tôi có thể là một minh chứng khi bản thân tôi mình luôn nhẹ nhàng và chẳng thể nóng tính với bất cứ ai".

Chia sẻ về cuộc sống gia đình hiện tại, Thúy Diễm cho rằng mình may mắn khi có người chồng luôn nhường nhịn và tôn trọng vợ: "Tôi luôn tin rằng, trong chuyện tình cảm, hai người có thể đến được với nhau là do duyên nợ. Tuy nhiên, để giữ gìn hạnh phúc lâu dài thì cả hai người đều phải biết tôn trọng, giúp đỡ và lắng nghe lẫn nhau. Việc quan tâm đến cảm xúc, tinh thần của đối phương cũng là sợi dây gắn kết cực kỳ quan trọng. Tôi hạnh phúc khi khi tìm được một người có thể hiểu và cảm thông cho mình".

Năm Nhân Dần 2022, Thúy Diễm sẽ trở lại mạnh mẽ với rất nhiều vai diễn mới. Có tới 3 bộ phim truyền hình cô tham gia được khởi chiếu trong năm nay. Trong đó, gần nhất là sự xuất hiện trong bộ phim Vũ điệu đón xuân vào ngày 12 Tết trên sóng Đài truyền hình Vĩnh Long. Người đẹp cũng đang lên kế hoạch cho các dự án khởi nghiệp của riêng mình.