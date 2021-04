Giá iPhone 6 Plus mới nhất tất cả các phiên bản 16GB, 64GB, 128GB

Tại sao nên mua iPhone 6 Plus ở thời điểm hiện tại?

Ra mắt từ tháng 9/2015, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì chiếc điện thoại iPhone 6 Plus vẫn được rất nhiều người ưa chuộng tìm mua để sử dụng. Đó là bởi một số lý do sau đây:

1. Thiết kế luôn hợp thời đại

Tuy đã ra mắt được gần 6 năm, thế nhưng thiết kế của chiếc điện thoại iPhone 6 Plus lại không hề lỗi thời mà lại được đông đảo người dùng đón nhận hơn so với các dòng iPhone cao cấp ngày nay. Với màn hình chỉ 5.5 inch, tuy không hẳn là quá nhỏ thế nhưng vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng tối thiểu của người dùng như xem phim, lướt web. Hơn hết, chiếc điện thoại này có kích thước đủ để các chị em phụ nữ có thể cầm nắm, sử dụng bằng một tay mà không hề bị cấn tay.

Điện thoại iPhone 6 Plus với thiết kế hợp thời đại

2. Cấu hình tốt vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng

Điện thoại iPhone 6 Plus được trang bị con chip xử lý A9 2 nhân và 64-bit, con chip này vẫn có thể cho hiệu năng hoạt động tốt, ổn định, miễn sao người sử dụng không chạy các ứng dụng hoặc trò chơi quá nặng mà thôi. Còn lại những nhu cầu cơ bản của người dùng thì máy đều có thể đáp ứng tốt mà không gây ra bất kỳ phiền toái nào. Ngoài ra, máy còn được trang bị camera chính 12MP, có thể hỗ trợ quay video 4K, tốc độ chụp và lấy nét nhanh cho chất lượng hình ảnh chân thực nhất.

3. Giá thành vô cùng rẻ

Với sự ra đời của các mẫu iPhone tiếp theo, giá iPhone 6 Plus cũ sẽ có xu hướng giảm giá sâu theo thời gian. Lý do chính là bởi Apple sẽ khai tử các dòng máy cũ để dọn đường cho dòng máy mới, do đó mà các dòng iPhone cũ như 6 Plus sẽ không còn được hỗ trợ nữa, dẫn đến việc giá của chúng sẽ vô cùng rẻ.

Cấu hình chi tiết sản phẩm iPhone 6 Plus

Sau đây là bảng cấu hình chi tiết của chiếc điện thoại iPhone 6 Plus, đây chính là lý do mà bạn nên lựa chọn chiếc điện thoại này để sử dụng, ngay cả khi năm 2021 đã có rất nhiều sản phẩm iPhone đời cao cấp được tung ra thị trường.

Thông số kỹ thuật chi tiết Hãng sản xuất Apple Kích thước 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) Trọng lượng 192 g (6.77 oz) Bộ nhớ đệm / Ram 2 GB RAM Bộ nhớ trong 32 GB Loại SIM Nano-SIM Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu Kích thước màn hình 5.5 inches Độ phân giải màn hình 1080 x 1920 pixels Hệ điều hành iOS Phiên bản hệ điều hành iOS 11 Chipset Apple A9 APL1022 CPU 2x 1.84 GHz Twister GPU PowerVR GT7600 (6 lõi đồ họa) Khe cắm thẻ nhớ không Camera sau 12 MP (f/2.2, 29mm, 1/3″, 1.22 µm), tự động lấy nét nhận diện theo giai đoạn, OIS, LED flash kép (2 tone) Camera trước 5 MP (f/2.2, 31mm), 1080p@30fps, 720p@240fps, nhận diện khuôn mặt, HDR, panorama Quay video 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps 3G HSPA 42.2/5.76 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps 4G LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Bluetooth 4.2, A2DP, LE GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS NFC Yes Cảm biến Vân tay, gia tốc, la bàn, khoảng cách, con quay quy hồi, phong vũ biểu Pin Li-ion 2750 mAh

Giá iPhone 6 Plus cũ trong năm 2021 là bao nhiêu?

Sau khi mới ra mắt tại thị trường quốc tế, giá của chiếc điện thoại iPhone 6 Plus khi ấy đã là từ 18 đến hơn 22 triệu đồng. Tuy nhiên trải qua nhiều năm, chiếc điện thoại này đã giảm giá đi khá nhiều, đặc biệt là các dòng máy cũ like new 99%. Bạn có thể tham khảo mức giá iPhone 6 Plus sau đây:

- Giá iPhone 6 Plus cũ 16Gb: Đang có giá chỉ từ 2.900.000 đồng đến 3.300.000 đồng (tùy từng màu).

- Giá iPhone 6 Plus cũ 64Gb: Đang có giá chỉ từ 3.200.000 đồng đến 3.600.000 đồng (tùy từng màu).

- Giá iPhone 6 Plus cũ 128Gb: Đang có giá chỉ từ 3.700.000 đến 4.100.000 đồng (tùy từng màu).