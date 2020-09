Giá lăn bánh các phiên bản xe Toyota Fortuner mới tại thị trường Việt Nam

Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức giới thiệu Fortuner 2021 phiên bản nâng cấp facelift mới. Toyota Fortuner 2021 mang thiết kế mới thể thao, động cơ mạnh mẽ hơn, bên cạnh trang bị gói an toàn Toyota Safety SENSE. Fortuner 2021 hứa hẹn sẽ tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại Việt Nam, khi các đối thủ đang mải miết bám đuổi.​

Toyota Fortuner 2021 sẽ tập trung hơn vào các phiên bản máy Dầu và bỏ bớt bản máy xăng. Cụ thể, trong 7 phiên bản bán ra, Fortuner 2021 có 5 phiên bản máy Dầu lắp ráp, đáng chú ý là có 2 bản Legender thể thao như bên Thái Lan và 2 phiên bản máy Xăng. Bản máy xăng TRD bị loại bỏ.​

Mức giá này khi cộng với các chi phí lăn bánh như Chi phí đăng ký khi mua xe ô tô, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc, tùy từng loại xe); phí đăng kiểm (tùy từng loại xe); chi phí bảo trì đường bộ (tùy từng loại xe); phí trước bạ: 10%, lệ phí cấp biển số... sẽ phải cộng thêm một khoản chi phí. Ngoài ra, Toyota Fortuner 2020 là dòng xe lắp ráp nên xe sẽ được hưởng chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp

Giá bán niêm yết và giá lăn bánh (tham khảo) của dòng xe Toyota Fortuner cụ thể như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết (tỷ đồng) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ đồng) TP.HCM Hà Nội Tỉnh Khác Fortuner Dầu 2.4 4x2 MT 995 (triệu đồng) 1,067 1,077 1,048 Fortuner Dầu 2.4 4x2 AT 1,080 1,156 1,167 1,137 Fortuner Dầu 2.4 Legender 4x2 AT 1,195 1,277 1,289 1,258 Fortuner Dầu 2.8 4x4 AT 1,388 1,480 1,494 1,461 Fortuner Legender 4x4 AT 1,426 1,520 1,534 1,501 Fortuner Xăng 2.7 4x2 AT 1,130 1,209 1,220 1,190 Fortuner Xăng 2.7 4x4 AT 1,230 1,314 1,326 1,295

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Tất cả phiên bản Fortuner 2021 máy Dầu sẽ lắp ráp trong nước. Fortuner máy Xăng vẫn sẽ nhập khẩu từ Indonesia. Trong các phiên bản trên của Fortuner 2021, có thể thấy các phiên bản máy Dầu Legender 2.4 4x2 AT giá 1,195 tỷ đồng là phiên bản khá hấp dẫn cho các bác thích xe máy dầu có ngoại hình thể thao, nội thất bắt mắt.

Toyota Fortuner 2021 phiên bản nâng cấp facelift mới tại Việt Nam được bán ra với nhiều phiên bản tương tự như Fortuner 2021 ở thị trường Thái Lan. Trong đó bao gồm phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản ngoại thất thể thao LEGENDER đang được nhiều khách hàng Việt chờ đợi nhất.​

Ở phiên bản Legender cao cấp nhất, ngoại thất Fortuner 2021 đã được sửa đổi toàn bộ phần đầu xe để mang phong cách táo bạo hơn trước. Trong đó, cản trước bao gồm cụm lưới tản nhiệt được thiết kế lại rộng hơn, trang bị đèn pha LED kép (dual-LED) và đèn sương mù LED, tích hợp đèn xi-nhan báo rẽ ngay bên dưới cản trước.​

Bên cạnh đó, cụm đèn hậu LED phía sau đã được Toyota đồ họa lại theo phong cách tương tự như đèn hậu của dòng xe Camry. Cuối cùng, “dàn chân” của Fortuner bản Legender sử dụng mâm 18 inch với lốp 265/60R18, tức nhỏ hơn mâm 20 inch của phiên bản Legender ở Thái (265/50R20).​

Nội thất Fortuner 2021 tại Việt Nam sẽ không thay đổi lớn về bố cục, chỉ tăng trang bị tiện nghi giải trí, màn hình lớn hơn, bản Legender có 11 loa JBL. Khác biệt nhất là màu ghế. Fortuner 2021 sẽ sử dụng ghế da màu Đen thay cho màu Nâu của bản cũ. Bản Legender sẽ sử dụng ghế da 2 tông màu Đen viền Đỏ.

Dầu 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.8L tăng áp, trên Fortuner 2021 đã được tinh chỉnh lại, cho công suất tăng thêm 27 mã lực và mô-men xoắn thêm 50Nm, đồng thời tiếng ồn và độ rung đã được giảm thiểu và tua máy ở chế độ không tải (hay còn được gọi là chế độ ga-lăng-ti) đã được giảm xuống từ 850 xuống còn 680 vòng/phút. Động cơ dầu 2.8L cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm.​

Dầu 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.4L tăng áp, cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 - 2.000 vòng/phút.​ Và phiên bản động cơ xăng 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.7L, cho công suất tối đa 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút.​ Tất cả phiên bản của Toyota Fortuner 2021 đều tiếp tục duy trì sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT) hoặc hộp số sàn 6 cấp (6MT). Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (2WD) hoặc 2 cầu (4WD).​

Tương tự như ở thị trường Thái Lan, Fortuner 2021 tại Việt Nam cũng được nâng cấp hệ thống an toàn và hỗ trợ lái hiện đại. Bên cạnh các hệ thống an toàn chủ động & bị động như cũ, Toyota Fortuner 2021 bản 2.8 có thêm gói trang bị an toàn Toyota Safety SENSE bao gồm: Cảnh báo trước va chạm PCS, Cảnh báo chệch làn đường, Kiểm soát hành trình thích ứng Cruise Control từ radar ở đầu xe (Dynamic Radar Cruise Control), Camera 360 độ hiển thị nhiều góc nhìn hỗ trợ đỗ xe linh hoạt. Dẫu vậy, trong gói Toyota Safety Sense trên Fortuner 2021 không có hệ thống đèn pha chủ động (Adaptive High Beam Assist) như trên dòng Camry thế hệ mới.​

Toyota Fortuner 2021 chỉ là bản nâng cấp giữa dòng đời, chưa phải là thế hệ hoàn toàn mới nên những thay đổi về thiết kế, tăng tiện nghi, giải trí và hỗ trợ lái, động cơ được tinh chỉnh hiệu suất (2.8L) như vậy được xem là khá mạnh tay với truyền thống của Toyota nói riêng và các hãng xe Nhật nói chung.​

Bên cạnh nhiều phiên bản máy xăng và dầu, hộp số sàn và tự động đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng từ người mua từ phục vụ cho gia đình hay sử dụng chạy dịch vụ.​ Toyota Fortuner 2021 hoàn toàn tự tin cạnh tranh một cách sòng phẳng với tất cả đối thủ, đồng thời tiếp tục giữ vững ngôi vị bán chạy hàng đầu phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại thị trường Việt Nam.​