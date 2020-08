Giá lăn bánh xe Hyundai Accent mới nhất tháng 8/2020

Hyundai Accent có điểm mạnh là hệ thống khung gầm chắc chắn, gia cố bằng thép cường lực AHSS đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất về va chạm của Cục quản lý an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA).

Thiết kế ngoại thất của Hyundai Accent trẻ trung và hiện đại. Khoang nội thất hơi chật nếu chở đủ người, điều hòa khử khuẩn ion làm lạnh sâu. So với các mẫu xe cùng phân khúc hạng B thì Hyundai Accent có doanh số chỉ đứng sau Toyota Vios và cũng có lúc vượt số lượng so với dòng xe này. Ngoài ra, xe được trang bị thêm khá nhiều tiện ích hỗ trợ vận hành an toàn.

Hyundai Accent là mẫu sedan hạng B cạnh tranh với các đối thủ Toyota Vios, Mazda2, Honda City, Mitsubishi Attrage, Nissan Sunny,...

Hyundai Accent được phân phối với 6 màu sơn: Bạc, Trắng, Đen, Vàng cát, đỏ, vàng be.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Accent tháng 8/2020 hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP:

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh giảm 50% LPTB (triệu VND) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Hyundai Accent MT 1.4L thường (base) 426,1 474 470 451 Hyundai Accent MT 1.4L đủ 472,1 523 518 499 Hyundai Accent AT 1.4L Tiêu chuẩn 501,1 553 548 529 Hyundai Accent AT 1.4L Đặc biệt 542,1 597 594 572

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật của xe Hyundai Accent

Thông số kỹ thuật của xe Hyundai Accent Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) 4,440 x 1,729 x 1,460 Chiều dài cơ sở (mm) 2.600 Dung tích bình nhiên liệu (L) 45 Động cơ Kappa 1.4 MPI Dung tích xy-lanh (cc) 1.368 Treo trước/sau McPherson/Thanh cân bằng (CTBA) Hệ dẫn động FWD Hộp số 6AT/6MT

Tham khảo thiết kế xe Hyundai Accent

Ngoại thất

Hyundai Accent thế hệ mới sở hữu thông số kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.440mm x 1.729mm x 1.460mm, xe được tăng thêm 29mm chiều rộng và 70mm chiều dài so với phiên bản trước giúp không gian nội thất được cải thiện. Ngoài ra, chiều dài cơ sở xe đạt mức 2.600mm tăng 30mm so với thế hệ cũ.

Nội thất

Hyundai Accent 2020 được thiết kế theo triết lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) tương tự đàn anh Elantra hay Sonata. Theo đó, bảng điều khiển của xe bắt mắt với màn hình cảm ứng kích thước 7 inch tích hợp camera lùi và hệ thống bản đồ định vị dành riêng cho Việt Nam. Xe có khả năng kết nối Bluetooth/USB/Mp4/Radio/AUX, kết nối Apple Carplay, dàn âm thanh 6 loa.

Vô-lăng xe Hyundai Accent 2020 được thiết kế 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím điều khiển hành trình, đàm thoại. Các ghế ngồi bọc da 2 tông màu và có khả năng gập 60:40 để tăng thêm thể tích chứa đồ nếu cần. Bên cạnh đó, những tiện ích trên xe gồm: Điều hòa tự động khử Ion, cửa sổ trời, cổng sạc ở hàng ghế sau, ngăn chứa đồ làm mát, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, cốp sau chỉnh điện…

Động cơ

Hyundai Accent 2020 được trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI, công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút, kết nối hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,4 lít/100km cho bản số sàn, 5,6 lít/100km cho bản số tự động.

Trang bị công nghệ và an toàn trên Hyundai Accent

- Cảm biến gạt mưa (trừ bản 1.6MT)

- Điều khiển hành trình (trừ bản 1.6MT, 1.6 AT)

- Hệ thống cân bằng điện tử - ESC (trừ bản 1.6MT)

- Cảm biến trước (trừ bản 1.6MT, 1.6 AT)

- Cảm biến áp suất lốp (trừ bản 1.6MT)

- Hệ thống chống trượt thân xe - VSM (trừ bản 1.6MT)

- Hệ thống phân phối lực phanh - EBD

- Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC (trừ bản 1.6MT)

- Camera lùi

- Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS (trừ bản 1.6MT)

- Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm

- Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS

- Mở cốp thông minh

- Số túi khí: 02 túi (bản 1.4MT tiêu chuẩn, 1.4MT và 1.4 AT), 06 túi (bản Đặc biệt).

Đánh giá xe Hyundai Accent

Ưu điểm:

Tiết kiệm nhiên liệu

Trang bị hệ thống đánh lửa và mô đun kiểm soát

Động cơ xe hoạt động ổn định

Có nhiều tính năng an toàn thông minh và tiện nghi hiện đại.

Nhược điểm:

- Không gian nội thất chưa thật sự rộng rãi

- Trang bị các tiện nghi chưa đa dạng.