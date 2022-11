Giá mít Thái hôm nay 23/11 tại ĐBSCL bất ngờ giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Tiền Giang tại vựa cao nhất chỉ còn 14.000 đồng/kg. Nhà vườn than phiền vì thường xuyên cắt phải trái mít non. Ảnh minh họa, mguồn facebook