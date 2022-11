Gia nhập ngành thịt, Japfa Việt Nam thiết lập vị thế với thương hiệu Japfa Best

Tập đoàn Japfa là một trong những doanh nghiệp hàng đầu châu Á trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, con giống và trang trại. Với hơn 25 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Japfa sở hữu hệ thống hơn 1.500 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm chuyên nghiệp cùng 7 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại với các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.



Nắm bắt được nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng của người dân ngày càng tăng cũng như định vị Việt Nam là một trong 3 thị trường trụ cột quan trọng, Japfa Việt Nam ra mắt thương hiệu thịt tươi sống Japfa Best nhằm hoàn thiện quy trình khép kín từ trang trại đến bàn ăn Feed-Farm-Food, cung ứng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp những sản phẩm thịt chất lượng, an toàn.

Thương hiệu thịt tươi sống của mọi nhà

Japfa Best gói trọn tâm huyết trong từng sản phẩm, đồng hành cùng chị em phụ nữ chăm sóc bữa cơm gia đình với nguồn thịt heo, thịt gà tươi sạch chất lượng và các sản phẩm thịt chế biến thơm ngon đúng chuẩn kể đến như chả lụa, xúc xích, chả giò, thịt viên rau củ, nem lụi, giò sống,... đem lại nhiều lựa chọn và trải nghiệm trong hương vị.

Japfa Best cung cấp đa dạng sản phẩm thịt tươi chất lượng

Quy trình sản xuất tại Japfa Best được kiểm soát chặt chẽ với nền tảng bền vững của chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi, trang trại đến khi đưa ra thị trường: con giống đạt chuẩn "giống tốt, khỏe mạnh" đến hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi được chứng nhận ISO 22000 và HACCP cung cấp nguồn dinh dưỡng tối ưu cho vật nuôi phát triển tốt. Kết hợp với trang trại đạt chuẩn VietGAHP khép kín và đảm bảo an toàn dịch bệnh, các sản phẩm thịt của Japfa Best tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng cũng như đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Trên hành trình phát triển, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và trân trọng lắng nghe mong muốn của khách hàng để mang đến sự hài lòng và tin tưởng. Nhờ vậy, Japfa Best nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu thịt tươi được chào đón tích cực trên thị trường chỉ sau 4 năm ra mắt.

Đảm bảo chất lượng và nguồn cung ổn định cho doanh nghiệp

Japfa Best là đối tác chiến lược đáng tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển mối quan hệ kinh doanh gắn bó lâu dài, hài lòng và thành công với những sản phẩm thịt chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và nguồn cung ổn định cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Các sản phẩm thịt tươi sống Japfa Best đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường nhờ tận dụng tiềm lực lớn mạnh từ hệ thống hơn 1.500 trang trại chăn nuôi chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Japfa Việt Nam vừa khánh thành trang trại quy mô 48.000 heo thịt tại Bình Phước, từng bước mở rộng hoạt động chăn nuôi và duy trì nguồn cung thịt sạch ổn định.

Japfa Best cung cấp thịt tươi sạch chất lượng, nguồn cung ổn định cho doanh nghiệp

Japfa Best xây dựng hệ thống cửa hàng phủ sóng ở hầu hết các khu vực tại TP.HCM giúp khách hàng mua sắm sản phẩm thịt tươi sống gần nhà nhanh chóng và tiện lợi. Thương hiệu cũng tích cực mở rộng phân phối trên nền tảng thương mại điện tử nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến đang ngày càng trở nên quen thuộc, tiết kiệm thời gian và công sức cho những gia đình bận rộn mà vẫn mua được thịt tươi ưng ý.