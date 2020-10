Chốt phiên giao dịch hôm nay (1/10), giá vàng miếng SJC trong nước bất ngờ tăng mạnh lên thêm vài trăm nghìn đồng mỗi lượng so với mức giá đầu ngày, thậm chí tăng nửa triệu so với cuối ngày hôm qua và chính thức quay lại mốc 56 triệu đồng/lượng.



Giá vàng chiều 1/10 bất ngờ tăng mạnh, vượt 56 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn cuối ngày niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 55,55 triệu đồng/lượng, bán ra 56,05 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC loại 1-2 chỉ bán ra nhỉnh hơn, 56,08 triệu đồng/lượng. So với đầu ngày, giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra đều tăng mạnh đến 400.000 đồng/lượng và tăng đúng nửa triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng lớn còn lại như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng đã liên tục đẩy giá theo chiều hướng đi lên trong phiên chiều và cuối ngày, chốt giá bán ra 56 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết vàng miếng SJC mua vào-bán ra: 55,6-56 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI chấp nhận giao dịch 55,55-56 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) và Bảo Tín Minh Châu niêm yết 55,58-56 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua và bán tại các doanh nghiệp duy trì ở mức vừa phải 400.000-500.000 đồng/lượng dù tuần này có nhiều biến động.

Giá vàng trong nước phiên chiều tăng theo giá vàng thế giới nhưng mức tăng mạnh hơn so với thị trường quốc tế. Lúc 17h (theo giờ Việt Nam) giá vàng thế giới đang leo lên lại mốc 1.900 USD/ounce, cụ thể, giao dịch ở mức 1.896 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với phiên sáng. Theo quy đổi, hiện giá vàng trong nước vẫn cao hơn so với giá thế giới gần 3 triệu đồng/lượng.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 9 giảm 0,33% so với tháng trước đó, nhưng nếu tính chung từ đầu năm thì vẫn tăng hơn 32% so với cuối năm ngoái. Vừa bước sang đầu tháng 10, theo diễn biến của tình hình thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục có dấu hiệu đi lên và trước mắt là quay lại mốc 56 triệu đồng/lượng.

Các nhà phân tích quốc tế cho rằng giá vàng thế giới sẽ tiếp tục chịu tác động của cuộc chạy đua tranh cử chức Tổng thống Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11 tới đây. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và ứng cử viên Joe Biden căng thẳng chưa từng có được cho là yếu tố thúc đẩy giá vàng đi lên. Đồng thời, biến động của đồng bạc xanh cũng ảnh hưởng đến giá kim loại kim loại qu