Giá xăng dầu hôm nay 14/1: Dầu tăng tốc, điều chỉnh giá xăng Tết Nguyên đán thế nào?

Tâm lý lạc quan về nhu cầu dầu ở Trung Quốc và đồng USD yếu tiếp tục đẩy giá xăng dầu tăng tốc. Giá dầu Brent tăng vượt mức 85 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 14/1: Đà tăng của giá dầu có thể được duy trì khi đồng USD tiếp tục lao dốc

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 14/1 (theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: Dầu thô WTI của Mỹ ổn định ở mức 79,86 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức 85,38 USD/thùng.

Giá dầu châu Á tăng trong chiều 13/1 và hướng tới mức tăng hơn 6% trong tuần, nhờ những dấu hiệu chắc chắn về tăng trưởng nhu cầu tại Trung Quốc và kỳ vọng lãi suất tăng thấp hơn ở Mỹ.

Phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 5 xu Mỹ lên 84,08 USD/thùng vào lúc 14 giờ 46 phút (giờ Việt Nam) sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất cùng phiên là 83,50 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tiến 13 xu Mỹ lên 78,52 USD/thùng sau khi có lúc giảm xuống 77,97 USD/thùng trong phiên.

Tính đến thời điểm hiện tại trong tuần, giá dầu Brent đã tăng 6,7% và dầu WTI tăng 6,2% - phục hồi phần lớn mức giảm của tuần trước.

Giới phân tích cho biết các giao dịch mua dầu thô gần đây của Trung Quốc cùng sự gia tăng lưu lượng giao thông đường bộ đã thúc đẩy niềm tin nhu cầu năng lượng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ phục hồi mạnh, sau khi chính phủ nước này mở lại biên giới và nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19.

Do Trung Quốc tập trung vào an ninh năng lượng, nhập khẩu của nước này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng. Đặc biệt là khi Trung Quốc vẫn đặt hoạt động của các nhà máy lọc dầu và gia tăng dự trữ dầu thô là ưu tiên chiến lược.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi việc đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong gần 9 tháng, sau khi báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát của Mỹ giảm lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi. Diễn biến đó củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Đồng bạc xanh yếu hơn có xu hướng thúc đẩy nhu cầu về dầu mỏ, vì chúng giúp các loại hàng hóa định giá bằng đồng tiền này rẻ hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam nhận định: Đà tăng của giá dầu có thể được duy trì khi đồng USD tiếp tục lao dốc. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 giảm 9,9% khi nhu cầu toàn cầu tiếp tục giảm, ngay cả khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã rục rịch cho chiến dịch mở cửa trở lại. Đối với sản phẩm dầu thô, nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm năm thứ 2 liên tiếp, do các biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt của nước này đã cản trở tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu.

Nhập khẩu chậm lại trong phần lớn thời gian nhưng sau đó đã bắt đầu phục hồi vào tháng 10 khi Bắc Kinh chuyển sang hỗ trợ ngành bằng cách thúc đẩy mạnh xuất khẩu nhiên liệu. Chính phủ Trung Quốc đã cấp thêm hạn ngạch xuất khẩu cho các công ty lọc dầu, và động thái này đang là một tín hiệu tích cực với thị trường bởi tiêu thụ đang được cải thiện.

Một yếu tố khác cũng đang tạo động lực rất tốt cho thị trường dầu là sự suy yếu của đồng USD. Với việc lạm phát Mỹ đang hạ nhiệt trong các tháng gần đây, Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất và giảm bớt sức ép lên nền kinh tế Mỹ nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Nguy cơ suy thoái giảm có thể khiến cho triển vọng tiêu thụ của thị trường dầu ngày càng sáng sủa hơn.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ 15h ngày 11/1. Tại kỳ điều hành chiều 11/1, xăng E5 vẫn giữ nguyên giá bán lẻ hiện hành, ở mức 21.352 đồng/lít; xăng A95 cũng giữ nguyên mức giá bán lẻ hiện hành ở mức 22.154 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 517 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành ở mức 21.634 đồng/lít; dầu hoả giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành về mức 21.809 đồng/lít; dầu mazut giảm 374 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành về mức 13.366 đồng/kg.

Kỳ này, nhà điều hành thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 605 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước không trích lập).

Thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 ở mức 121 đồng/lít; xăng A95 ở mức 103 đồng/lít.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 13/1 như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.352 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 802 đồng/lít; Xăng RON 95-III không cao hơn 22.154 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 21.634 đồng/lít (giảm 517 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 21.809 đồng/lít (giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.366 đồng/kg (giảm 374 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Liên Bộ Công Thương-Tài chính cho biết, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường; bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động của giá xăng dầu thế giới.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc và việc Trung Quốc chính thức gỡ bỏ hầu hết các hạn chế xuất nhập cảnh; nhu cầu khí đốt tại Hoa Kỳ và châu Âu có xu hướng giảm; nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu…

Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm.

Được biết, Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 1/2, thay vì 21/1 như quy định, do trùng vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Chiều 13/1, xác nhận với báo chí, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 1/2 thay vì ngày 21/1 như thường lệ.

Lý do, theo quy định của Nghị định 95/2021, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được diễn ra vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo.

Trong trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

"Kỳ điều hành xăng dầu ngày 21/1, trùng vào ngày nghỉ Tết Quý Mão (tức 30 tháng Chạp) nên theo quy định sẽ được lùi sang 1/2", lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cho hay.

Tại cuộc họp tìm phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu năm 2023 và đề xuất sửa đổi Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra hai kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu 2023.

Kịch bản thứ nhất tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm 2022, tương đương 25 triệu 900 ngàn m3, tấn.

Kịch bản thứ hai tăng trưởng 15%, tương đương 26 triệu 760 ngàn m3, tấn. Sản lượng này phải được phân bổ từng tháng, quý. Mỗi tháng quý căn cứ vào số liệu thực hiện trên phần mềm quản lý sẽ áp dụng từ 1/1/2023 để có điều chỉnh phù hợp.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định, trong bối cảnh nguồn cung của thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, từ bài học điều hành, quản lý xăng dầu vừa qua, cần phải có cách tiếp cận nhanh và thích ứng hơn. Do đó, nhà nước cần sửa đổi bổ sung chính sách kịp thời và sát hơn với thị trường.

Cần dựa trên con số thực hiện của năm 2022 và tính toán trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% trở lên, tương ứng hệ số 1,3 - 1,4 GDP. Điều này cho thấy, con số phân giao tăng khoảng 10% so với số thực hiện của năm 2022.

Tuy nhiên, trước nhu cầu thực tế của nền kinh tế, ông Diên cho rằng cần phải có phương án thứ hai để chủ động trong mọi tình huống. Phương án này phải cao hơn phương án thứ nhất, tăng 15% so với số thực hiện của năm 2022.