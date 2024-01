Giá xăng dầu trong nước tăng đồng loạt

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định: Trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.



Theo đó, xăng E5RON92 tăng 377 đồng/lít lên 21.418 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít, lên 22.482 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Các mặt hàng xăng dầu tăng đồng loạt từ 15 giờ ngày 18/1 (Ảnh: An Linh).

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 487 đồng/lít, không cao hơn 20.194 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 205 đồng/lít lên 20.536 đồng/lít. Ngược lại dầu mazut 180CST 3.5S giảm 307 đồng/kg, xuống 15.508 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/01/2024-18/01/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: căng thẳng leo thang ở Trung Đông, đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc thấp hơn dự kiến, thời tiết ấm làm giảm nguồn cung nhiên liệu dùng để sưởi ấm tại khu vực Đông Bắc và Trung Tây của Mỹ, nguồn cung dầu từ Nga tăng bất chấp căng thẳng ở khu vực biển đỏ, việc tăng giá của đồng USD… các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm nhẹ đan xen nhưng nhìn chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/01/2024 và kỳ điều hành ngày 18/01/2024 là: 88,858 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,722USD/thùng, tương đương tăng 1,98% so với kỳ trước); 93,794 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,438USD/thùng, tương đương tăng 2,67% so với kỳ trước); 101,432 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,684USD/thùng, tương đương tăng 0,68% so với kỳ trước); 100,844 USD/thùng dầu điêzen (tăng 2,358USD/thùng, tương đương tăng 2,39% so với kỳ trước); 433,724 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 13,622 USD/tấn, tương đương giảm 3,05% so với kỳ trước).

Trước đó, ngày 11/1, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá xăng E5 RON 92 thêm 40 đồng/lít, lên mức 21.040 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 20 đồng/lít, giá bán là 21.930 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 340 đồng/lít, giá lên mức 19.700 đồng/lít. Còn giá dầu hoả tăng 380 đồng/lít, giá tăng lên 20.330 đồng/lít.

Liên quan tới lĩnh vực xăng dầu, đầu tháng 1 vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố góp ý, xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, Thường trực Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng một Nghị định mới thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu (Nghị định 83, Nghị định 95 và Nghị định 80) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong quý II/2024.