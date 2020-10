Hà Tĩnh: Hơn 23.000 học sinh Hương Khê nghỉ học do mưa lớn

Do mưa lớn kéo dài trong suốt những ngày qua, một số địa bàn thuộc huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập gây chia cắt cục bộ. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, từ ngày 9/10, hơn 23.000 học sinh từ bậc mầm non đến THCS được nghỉ học.

