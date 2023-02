HAGL dự V.League 2023, bầu Đức vẫn kiện VPF

Khi những mâu thuẫn xung quanh nhà tài trợ giữa HAGL và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tạm thời được giải quyết, HAGL vẫn sẽ tham dự V.League 2023. Mặc dù vậy, chủ tịch HAGL là ông Đoàn Nguyên Đức cho biết sẽ nộp đơn kiện VPF ra tòa vào ngày 4/2, đúng ngày HAGL đá trận mở màn V.League 2023.

Bầu Đức cho biết HAGL sẽ nộp đơn kiện tại Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - nơi VPF đặt trụ sở công ty. Giải thích lý do khởi kiện VPF, bầu Đức cho biết nhằm xóa bỏ quy định tài trợ độc quyền của VPF đang đi ngược với quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2023) và vi phạm quy định pháp luật Việt Nam.

HAGL tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: HAGL FC

Ziyech vẫn có thể rời Chelsea

Kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 ở Anh đã khép lại nhưng Hakim Ziyech vẫn có thể rời Chelsea. Theo Fanatik, tiền vệ người Morocco đang liên hệ với Besiktas. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn kéo dài tới ngày 8/2. Trước đó, Ziyech đã bỏ lỡ cơ hội gia nhập PSG vì chậm thủ tục giấy tờ.

Man City tiến hành gia hạn hợp đồng với De Bruyne

Theo TMW, Man City đã rục rịch đàm phán ký hợp đồng gia hạn với Kevin De Bruyne. Hiện tại, tiền vệ người Bỉ vẫn còn hợp đồng với sân Etihad tới mùa hè 2025.

De Bruyne có vai trò rất quan trọng tại Man City. Ảnh: GOAL

Thiago Silva tiếc nuối khi Jorginho đến Arseneal

Chia sẻ trên ESPN Brasil, trung vệ Thiago Silva tỏ ra khá tiếc nuối khi Chelsea bán tiền vệ Jorginho cho Arsenal. Theo Silva, Chelsea đã mất 1 trong những thủ lĩnh tốt nhất trong phòng thay đồ.

Everton theo đuổi Isco

Theo The Times, Everton đã lên kế hoạch kí hợp đồng với Isco để tăng cường hàng công cho giai đoạn 2 của mùa giải. Kỳ chuyển nhượng tháng 1 đã kết thúc nhưng The Toffees vẫn có thể chiêu mộ Isco bởi tiền vệ này đang là cầu thủ tự do.