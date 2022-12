Hàng không tăng trưởng "nóng", nguy cơ gia tăng các loại hình tội phạm hình sự, kinh tế

Hàng không tăng trưởng "nóng"

Ngày 09/12/2022, tại sân bay Nội Bài, Công an TP.Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tiến hành chương trình sơ kết phối hợp an ninh, trật tự, an toàn hàng không.

Đây là dịp, hai đơn vị đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 3375/QCPH/CAHN-TCTHKVN ký ngày 17/5/2019 giữa ACV và Công an TP.Hà Nội trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng HKQT Nội Bài.

Các lực lượng diễn tập xử lý sự cố tại sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Đồng thời, Công an TP.Hà Nội và ACV tiến hành ký kết lại quy chế phối hợp mới trên cơ sở bổ sung một số nội dung nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn hiện nay.

Đánh giá tổng kết việc phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh hàng không trong những năm qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhận định: "Việc sơ kết quá trình thực hiện và ký kết quy chế phối hợp mới giữa Công an TP.Hà Nội và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là cấp thiết bảo đảm yêu cầu công tác phối hợp trong giai đoạn hoạt động hàng không đang phục hồi mạnh mẽ".

Ông Trung cho hay: "Việc phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ thực hiện tốt công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại Cảng HKQT Nội Bài".

Cũng theo ông Trung, việc này còn góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không với các đơn vị ngành hàng không, nâng cao khả năng hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không tại địa bàn thành phố".

Công an TP.Hà Nội và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn hàng không. Ảnh: CTV

Nhận định về thị trường hàng không, ông Trung cho biết, hàng không càng tăng trưởng "nóng" thì càng có nguy cơ gia tăng các loại hình tội phạm như hình sự, ma túy, kinh tế, các hành vi vi phạm pháp luật tại Cảng HKQT Nội Bài như sử dụng giấy tờ giả, vật chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ,...

Từ đó, đòi hỏi công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không cần phải được chú trọng hơn nữa. "Hai bên cần tiếp tục khắc phục những tồn tại trong thời gian qua để triển khai thực hiện quy chế mới hiệu quả trong tình hình hiện nay", ông Trung cho biết.

Trong khi đó, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT ACV bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn lực lượng công an, Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…. đã dành sự quan tâm đặc biệt tới sân bay Nội Bài.

Ông Thanh cho biết: "Sân bay Nội Bài có vị trí quan trọng, là cửa ngõ hàng không của thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước".

Theo đó, việc ký kết quy chế phối hợp giữa ACV và Công an thành phố Hà Nội là định hướng quan trọng để hai đơn vị tăng cường phối hợp, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn hàng không cho cảng hàng không trọng yếu này.

Các lực lượng tham gia diễn tập khẩn nguy tại sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Sân bay Nội Bài cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ công an để sớm xây dựng Kế hoạch phối hợp chi tiết nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của quy chế; Hoàn thiện các phương án khẩn nguy của cảng hàng không phù hợp với nội dung của quy chế và tình hình thực tế; Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của CBCNV đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện đảm bảo an ninh an toàn hàng không theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Được biết, kể từ khi ký quy chế phối hợp năm 2019 đến nay, ACV và Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo, duy trì tốt công tác trao đổi thông tin, kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tại cảng và khu vực giáp ranh; Phối hợp tốt trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế qua cảng, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, cháy nổ lớn, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an ninh an toàn hàng không tại Cảng HKQT Nội Bài.

An ninh, trật tự tại sân bay Nội Bài đặt lên hàng đầu

Trước đó một ngày (tức ngày 8/12), sân bay Nội Bài đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội, tổ chức diễn tập khẩn nguy cấp cơ sở năm 2022 với tình huống "xử lý sự cố tràn nhiên liệu và chữa cháy cứu nạn cứu hộ" xảy ra khi đang tra nạp nhiên liệu cho tàu bay, khối lượng dầu tràn ra ngoài khoảng 200 lít.

Cuộc diễn tập mang mật danh KN VI được tổ chức tại vị trí đỗ tàu bay số 81A sân bay Nội Bài với tình huống giả định.

Tình huống giả định cháy nổ do sự cố rò rỉ nhiên liệu bay. Ảnh: CTV

Cụ thể, tình huống diễn ra vào giờ G ngày N tháng 12 năm 2022, tại vị trí số 81A, sân bay Nội Bài, tàu bay A321/số hiệu 158 của hãng hàng không X – Airlines, chuyến bay KC210 sau khi đã tra nạp nhiên liệu thì phát hiện sự cố van xả không đóng kín, nhiên liệu chảy thành dòng phía cánh phải của tàu bay xuống sân đỗ.

Diện tích tràn khoảng 50m2 (lượng nhiên liệu tràn xuống sân khoảng 200 lít), lượng nhiên liệu tràn nhiều nên lực lượng tại chỗ không xử lý được, trong quá trình ứng phó sự cố, do gặp ma sát nên đã phát lửa gây cháy.

Lực lượng an ninh tại chỗ đã kịp thời báo cho sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn – Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài về vụ việc, đồng thời trực tiếp điều hành chỉ huy chữa cháy tại chỗ bằng các bình chữa cháy cầm tay.

Ngay sau khi nhận thông tin, nhân viên hiệp đồng khẩn nguy sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn đã triển khai theo phương án và báo cáo lãnh đạo các cấp. Các đơn vị đã triển khai theo phương án ứng phó sự cố tràn nhiên liệu trên sân đỗ tàu bay theo phương án được phê duyệt.

Tình huống xe chữa cháy tiếp cận hiện trường cháy nổ. Ảnh: CTV

Trong quá trình xử lý sự cố tràn nhiên liệu do ma sát dẫn đến phát sinh cháy và có 3 nhân viên bị thương. Các thành phần liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp hiệp đồng giải quyết tình hình theo kế hoạch khẩn nguy của sân bay Nội Bài.

Sau 10 phút, đám cháy đã được kiểm soát và dập tắt. Hiện trường được bảo vệ để phục vụ công tác điều tra, Giám đốc Cảng HKQT, sân bay Nội Bài đã chỉ đạo khắc phục hậu quả để cảng trở lại hoạt động bình thường.

Được biết, diễn tập khẩn nguy PCCC&CNCH luôn được lãnh đạo sân bay Nội Bài quan tâm, chú trọng đặc biệt khi đảm nhận vai trò là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Với vị trí là cửa ngõ giao thương hàng không của thủ đô Hà Nội và là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các phái đoàn ngoại giao cấp cao các nước đến Việt Nam, công tác an ninh an toàn hàng không luôn được sân bay Nội Bài đặt lên hàng đầu...

Ông Đào Đăng Thắng, Phó Giám đốc sân bay Nội Bài, Trưởng Ban chỉ huy diễn tập cho biết: Cuộc diễn tập khẩn nguy xử lý sự cố tràn nhiên liệu và chữa cháy cứu nạn cứu hộ cấp cơ sở năm 2022 tại Cảng HKQT Nội Bài với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị hoạt động tại sân bay Nội Bài".

"Buổi diễn tập thành công, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, chỉ huy, điều hành xử lý sự cố khi có cháy, nổ xảy ra và cũng là dịp để lực lượng PCCC tại chỗ của cơ sở luyện tập, nâng cao trình độ, khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố tương tự có thể xảy ra trên địa bàn sân bay Nội Bài", ông Thắng cho hay.