Hàng loạt vụ vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tết Quý Mão, 15 tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội, các đội thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) cùng đội CSGT - TT của công an quận, huyện, thị xã đồng loạt tăng cường kiểm soát vi phạm liên quan đến nồng độ cồn của lái xe.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 20-23/1), có đến hàng nghìn lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Lãnh đạo Cục CSGT cho hay cơ quan này sẽ cử cán bộ đến các địa phương để nắm bắt, theo dõi việc duy trì kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết. CSGT kiên quyết xử lý nghiêm và không để can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm.