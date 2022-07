Tân Cương là vùng đất nằm ở phía Đông của dãy núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc), với độ cao gần 1.000 m so với mặt nước biển, nên dãy núi đã che và ngăn được những tia cực tím trong khúc xạ ánh nắng buổi chiều, tác động đến sự quang hợp của cây chè. Do đó, trà Tân Cương có vị khác hẳn so với trà ở nơi khác, ngọt hậu rất sâu. Hơn nữa, vùng Tân Cương có đất đá gan trâu đặc biệt hợp với cây chè, do có nhiều khoáng chất; lại nằm ở hạ lưu vùng núi Cốc, giữa 2 dòng sông, nên thổ nhưỡng cực tốt.