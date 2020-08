Hé lộ nguyên nhân Trung tá công an nghi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Khu vực chân cầu Bãi Cháy - nơi phát hiện thi thể ông Nguyễn Mai C.

Chiều 31/8, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Danh tính người đàn ông tử vong trôi dạt gần chân cầu Bãi Cháy chiều 30/8 là ông Nguyễn Mai C. (SN 1977, trú tại tổ 6, khu 8, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long), là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Theo Giao thông, kết quả điều tra bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến việc ông C. tử vong là do trầm cảm, tâm lý không ổn định, suy nghĩ tiêu cực nên có thể đã tự tử.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, khoảng 15h ngày 30/8, người dân phát hiện một thi thể đàn ông trôi nổi gần khu vực chân cầu Bãi Cháy (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Vùng biển phát hiện thi thể nạn nhân. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương.





Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, cùng Công an TP.Hạ Long phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đưa thi thể người đàn ông vào bờ và tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời xác định danh tính nạn nhân.



Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của người đàn ông tử vong này chính là ông Nguyễn Mai C.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.