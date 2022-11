Hệ thống khai thuế điện tử được triển khai trên cả nước

Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt tỷ lệ cao

Tổng cục Thuế cho biết, đối với doanh nghiệp (DN), hệ thống khai thuế điện tử tiếp tục được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc với 99,4% DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/10/2022 là 15.150.722 hồ sơ.

Trong đó, phối hợp với 55 Ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 15/10/2022, 98,6% DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt tỷ lệ 98,1%. Từ ngày 01/01/2022 đến nay, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 2.963.603 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 648.868 tỷ đồng và 48.707.107 USD.

Công tác hoàn thuế điện tử: đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 01/01/2022 đến 19/10/2022, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 7.395 trên tổng số 7.468 DN hoàn thuế, đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận là 16.496 hồ sơ trên tổng số 16.591 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 15.742 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là 116.314 tỷ đồng.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt tỷ lệ cao. Ảnh: N.Đ.

Đối với cá nhân, việc triển khai dịch vụ khai thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã triển khai tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Kết quả từ khi triển khai đến nay đã có 1.223.198 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/10/2022 là 191.358 tờ khai.

Dịch vụ khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/10/2022, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP. Hà Nội là 91.608 hồ sơ trên tổng số 327.542 hồ sơ, đạt tỷ lệ 28%; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 111.468 hồ sơ trên tổng số 432.345 hồ sơ, đạt tỷ lệ 25,8%.

Về dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên Cổng DVCQG hoặc qua các kênh thanh toán Internet Banking, Mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/10/2022, đã có 312.552 giao dịch nộp LPTB ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking.

Một số địa phương thực hiện việc nộp thuế chưa cao

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng năm 2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.219.964 tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.154.428 tỷ đồng, bằng 100,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 881.004 tỷ đồng, bằng 96,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu từ dầu thô ước đạt 65.536 tỷ đồng, bằng 232,4% so với dự toán, bằng 195,0% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 173.168 tỷ, bằng 128,3% dự toán, bằng 145,7% so với cùng kỳ.

Đối với kết quả thu theo địa bàn, ngành Thuế vẫn thường xuyên bám sát tiến độ và chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đảm bảo 63/63 địa phương hoàn thành dự toán. Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2022, tiến độ thực hiện thu của một số địa phương còn thấp như: Cao Bằng (74,7%); Bắc Kạn (79,2%)...

Hiện Tổng cục Thuế vẫn đang tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu của các địa phương này để chỉ đạo khai thác tăng thu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu dự toán năm 2022.

Về kết quả công tác thanh tra kiểm tra thuế, tính đến hết ngày 31/10/2022, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 55.840 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, đạt 75,56% kế hoạch năm 2022 và bằng 106,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 51.221,8 tỷ đồng bằng 138,79% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 12.232,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.805,7 tỷ đồng; giảm lỗ là 37.183,4 tỷ đồng. Đối với công tác quản lý nợ thuế, đã thu hồi nợ thuế lũy kế tính đến cuối tháng 10/2022 thu được 27.936 tỷ (bằng 66,5% chỉ tiêu thu nợ năm 2022).

Áp dụng hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc từ 1/7/2022

Theo Tổng cục Thuế, từ ngày 01/7/2022, Tổng cục Thuế chính thức áp dụng triển khai hệ thống HĐĐT trên phạm vi toàn quốc, toàn bộ các tổ chức, DN có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng HĐĐT và toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký, chuyển đổi sử dụng HĐĐT theo quy định. Tính đến ngày 31/10/2022, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 1,8 tỷ hóa đơn (trong đó có hơn 508 triệu hóa đơn có mã và hơn 1.342 triệu hóa đơn không mã).

Quang cảnh hội nghị giao ban của Tổng cục Thuế. Ảnh: Thùy Linh.

Đã chỉ đạo công tác tổ chức triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn". Kết quả đến nay, đã có 53/63 Cục Thuế đăng ký kế hoạch tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn và đã có 46/63 Cục Thuế đã tổ chức thành công Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn. Đây là nội dung hết sức quan trọng, góp phần hết sức quan trọng trong việc thay đổi thói quen, hình thành thói quen mua hàng hóa dịch vụ phải lấy hóa đơn.

Đối với công tác triển khai dịch vụ eTax Mobile, đến nay, Tổng cục Thuế đã tích hợp việc nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile với 15 Ngân hàng (tăng 06 ngân hàng so với thời điểm mới triển khai) và sẽ tiếp tục mở rộng với các ngân hàng khác trong thời gian tới. Kết quả triển khai đến ngày 31/10/2022 đã có 223.306 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng; đã có 102.639 giao dịch với tổng số tiền trên 375 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sau hơn 7 tháng triển khai và chính thức đi vào vận hành (từ 21/3/2022), đã có 37 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thành công với tổng số tiền 3.177 tỷ đồng (trong đó: nộp qua cổng là gần 1.900 tỷ đồng; gần 1.300 tỷ còn lại là qua hình thức khấu trừ nộp thay). Trong đó, một số nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế lớn như: Meta (Facebook), Google, Microsoft, Tiktok, Netflix, Apple...

Đối với công tác triển khai xây dựng "Cổng dữ liệu thông tin Thương mại điện tử", thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế đã khẩn trương triển khai và hoàn thành việc xây dựng Cổng, hiện đang thực hiện kiểm thử với sự tham gia của một số sàn giao dịch TMĐT như Voso, Tiki… Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện và phấn đấu đưa vào vận hành chính thức ngay trong tháng 12/2022.

Số tiền thuế, tiền thuê đất đã nộp vào NSNN đến hết tháng 10/2022 ước khoảng 58.417 tỷ; Số tiền thuế, thuê đất còn đang tiếp tục được gia hạn ước khoảng 36.245 tỷ; Số thuế, phí, lệ phí được miễn giảm ước tính khoảng gần 56 nghìn tỷ.