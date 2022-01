Hỏa hoạn kinh hoàng ở New York, 19 người thiệt mạng

Lính cứu hoả sơ tán các em nhỏ tại hiện trường vụ hoả hoạn nghiêm trọng ở khu Tremont, quận Bronx, thành phố New York (Mỹ) ngày 9/1/2022. (Ảnh: Nydailynews.com/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, Ủy viên Sở cứu hỏa New York, ông Daniel Nigro, cho biết cảnh sát xác định vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một phòng ngủ của một căn hộ thông tầng 2 và 3 tại tòa nhà 19 tầng ở khu Tremont, thuộc quận Bronx của thành phố.



Máy sưởi điện di động tại căn hộ này bị trục trặc dẫn tới cháy; khói từ đám cháy lan khắp tòa nhà cao tầng này. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 9 trẻ em, ngoài ra có hàng chục người bị thương.

Trước đó, lực lượng chức năng thành phố cho biết khoảng 60 người bị thương trong vụ hỏa hoạn, trong đó có 32 người bị thương nặng phải nhập viện.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams coi đây là một "thảm họa," đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Theo Sở cứu hỏa New York, tuy ngọn lửa không lan rộng, song khói dày đặc ở tất cả các tầng, nhiều khả năng do cửa ra vào cầu thang bộ mở. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là do ngạt khói. Lực lượng chức năng phát hiện các nạn nhân ở cầu thang bộ của tất cả các tầng trong tòa nhà.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ 2 gây chết người tại một khu chung cư ở Mỹ trong tuần này.

Trước đó, ngày 4/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố Philadelphia đã làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.