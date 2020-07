Hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng Đường "Nhuệ"

Viện KSND tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) cùng vợ là Nguyễn Thị Dương và 4 bị can khác về tội Cố ý gây thương tích với khung hình phạt 2-6 năm tù.



Vợ chồng Đường "Nhuệ" bị cáo buộc cùng "đàn em" đánh đập một phụ xe khách ngay tại nhà riêng kiêm trụ sở công ty do Dương làm giám đốc.

Theo cáo buộc, trưa 30/3, anh Nguyễn Ngọc Anh (nhân viên nhà xe chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) nhận chuyển phát gói tài liệu do anh Trác (ở huyện Vũ Thư) gửi cho chị Vân (ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Sau khi liên lạc, anh Ngọc Anh và chị Vân hẹn giao hàng ở đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội). Tuy nhiên, sau đó anh Ngọc Anh hẹn giao hàng ở địa điểm khác cách đó 150 m.

Trong lúc nhận tài liệu, chị Vân và phụ xe khách xảy ra tranh cãi. Sau đó, chị Vân kể lại việc nhận hàng muộn hơn giờ dự kiến cho chồng là anh Tuấn.

Anh Tuấn đang ăn cơm tại nhà Nguyễn Xuân Đường nên gọi điện cho anh Ngọc Anh để nói chuyện. Lúc này, Đường giành lấy điện thoại.

Nguyễn Xuân Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương.

Theo cáo trạng, Đường tự xưng là Đường "Nhuệ" nhưng anh Ngọc Anh không tin. Sau đó, Đường lấy điện thoại số 88888 để gọi lại cho anh Ngọc Anh, yêu cầu khi nào về Thành phố Thái Bình phải đến nhà xin lỗi.



Cũng hôm đó, Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em ra bến xe khách tìm Ngọc Anh. Tại đây, Đường gặp anh Quang (đồng nghiệp của Ngọc Anh) nên yêu cầu anh Quang phải đưa Ngọc Anh đến nhà Đường.

Chiều 30/3, Nguyễn Xuân Đường dặn Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hòa và Phạm Ngọc Quý: "Có thằng đến xin lỗi, đưa nó lên tầng 2 tẩn". Nguyễn Thị Dương cũng nói với đám đàn em: "Nó mà liên thiên thì tát cho mấy cái cảnh cáo".

Tối đó, Ngọc Anh đi cùng một số đồng nghiệp sang nhà Đường "Nhuệ" để xin lỗi.

Theo cáo buộc, khi phụ xe đến nhà, Nguyễn Xuân Đường yêu cầu mọi người đi lên tầng 2. Sau đó, Đào Văn Bằng Bằng khóa cửa ra vào. Nguyễn Thị Dương chửi bới rồi đánh nạn nhân. Nhóm đàn em của vợ chồng Đường "Nhuệ" cũng lao đến tấn công phụ xe khách.

Trong lúc đánh người, Nguyễn Xuân Đường nói: "Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không" rồi tấn công Ngọc Anh. Gần cuối ngày, nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Kết luận giám định nêu bị hại có tỷ lệ tổn hại sức khỏe 14%.

Theo cáo trạng, Ngọc Anh yêu cầu các bị can bồi thường 85-95 triệu đồng. Quá trình điều tra, gia đình Đường và Dương đã khắc phục cho nạn nhân 90 triệu.

VKSND tỉnh Thái Bình kết luận, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, cơ quan tố tụng thu được nhiều tang vật liên quan vụ hành hung phụ xe, trong đó có dây vải dạng vòng đeo màu đỏ trắng (kiểu vòng đeo trên đầu võ sĩ). Đây là vật chứng Nguyễn Thị Dương dùng để đánh nạn nhân.

Cơ quan chức năng cũng thu được số tiền hơn 1,2 tỷ đồng khi khám xét. Trong đó 1,13 tỷ phát hiện trong nhà Dương Đường. Số tiền còn lại bị thu giữ khi bắt Đường "Nhuệ" theo lệnh truy nã.

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một số tài liệu liên quan đến nhiều vụ án mà Nguyễn Xuân Đường là bị can, như vụ cưỡng đoạt tiền dịch vụ đám tang, vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các tài liệu để xử lý sau.

VKSND tỉnh Thái Bình đánh giá, trong vụ án bị can Đường không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng vẫn bắt phụ xe đến nhà để cho các bị can khác, trong đó có vợ Đường đánh đập.

"Nguyễn Xuân Đường chủ mưu, khởi xướng còn các bị can khác có vai trò đồng phạm là người thực hành", cáo trạng nêu và nhấn mạnh quá trình điều tra, chỉ có bị can Nguyễn Xuân Đường không thành khẩn khai báo nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Trong lý lịch bị can, Nguyễn Thị Dương không có tiền án hay tiền sự. Nguyễn Xuân Đường cũng không có tiền án nhưng mang một tiền sự ngày 19/3 bị Công an Thành phố Thái Bình phạt tiền do xâm hại sức khỏe người khác.

Ngoài vụ án nêu trên, Nguyễn Thị Dương là bị can trong một vụ án hình sự được Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Còn Nguyễn Xuân Đường đang bị điều tra trong 3 vụ án.