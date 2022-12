Thực hiện ý kiến của Trung tâm Hỗ trợ nông dân thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên là một trong những đơn vị tham gia giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, sắp diễn ra tại Hà Nội.

Tham gia trưng bày tại hội nghị lần này, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn hơn 40 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đến từ 9 huyện, thành trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nhiều sản phẩm chè Thái Nguyên và chè Tân Cương.

Ngày 29/12, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất chè có thương hiệu trên địa bàn xã Tân Cương và một số đơn vị có sản phẩm OCOP 4 sao và 5 sao, nhằm lựa chọn những sản phẩm chất lượng, có mẫu mã bao bì đẹp để giới thiệu tại hội nghị sắp tới.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên (đứng giữa) kiểm tra chất lượng và mẫu mã sản phẩm tại HTX chè Hảo Đạt trước khi mang đi trưng bày (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá, qua quá trình kiểm tra nhận thấy các sản phẩm chè năm nay có mẫu mã, bao bì đẹp và phong phú hơn. Đặc biệt, bao bì sản phẩm đã được các cơ sở sản xuất bắt đầu phân luồng theo các dòng sản phẩm, chất lượng sản phẩm với những màu sắc khác nhau. Đây là một sự đổi mới tích cực giúp định vị các sản phẩm trên thị trường.

Chất lượng sản phẩm được phân biệt theo từng màu sắc bao bì khác nhau (Ảnh: Hà Thanh)

Trong quá trình kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên luôn nhấn mạnh, các đơn vị sản xuất cần đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, nghiêm túc trong thực hiện vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó trong thời gian vừa qua, Hội Nông dân đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách trồng, cách chăm sóc cũng như chế biến sản phẩm chè để cho ra những sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng.

Theo ông Hà, qua các hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm và quá trình tiếp xúc với người tiêu dùng trong năm vừa qua, cho thấy các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất chè của Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Tuy nhiên để người tiêu dùng trên cả nước mua được sản phẩm chè Thái Nguyên đúng với thương hiệu và chất lượng sản xuất ra thì lại rất khó khăn.

Các sản phẩm của HTX chè Hảo Đạt có nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú và bắt mắt (Ảnh: Hà Thanh)

Chính vì vậy, hi vọng qua hội nghị lần này, các cơ sở sản xuất chè của Thái Nguyên vừa có thể quảng bá sản phẩm, vừa giúp khách hàng tiếp cận được với những sản phẩm tốt nhất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Từ đó sẽ ngày càng nhiều khách hàng biết đến các sản phẩm chè chính thống của Thái Nguyên.

HTX chè Hảo Đạt là đơn vị có sản phẩm chè được lựa chọn tham dự trưng bày, triển lãm tại hội nghị tổng kết Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sắp tới

Bà Đào Thanh Hảo – Giám đốc HTX chè Hảo Đạt cho biết: "Đối với nguồn nguyên liệu đầu vào của sản phẩm chè, HTX luôn quản lý rất chặt chẽ từ diện tích sản xuất chè của HTX, của bà con liên kết, đến quy trình trồng và chăm sóc chè. Hiện nay toàn bộ diện tích trồng chè của HTX đều được sản xuất theo hướng hữu cơ. Mỗi sản phẩm của HTX làm ra đều có tem, nhãn truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để người tiêu dùng có thể nhận biết được chất lượng, xuất xứ sản phẩm."

Mỗi sản phẩm của HTX chè Hảo Đạt đều có tem, nhãn truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (Ảnh: Hà Thanh)

Theo bà Hảo, việc sản phẩm của HTX được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lựa chọn để trưng bày, giới thiệu cũng như làm quà tặng trong hội nghị sắp tới là cơ hội để HTX quảng bá sản phẩm đến đông đảo khách hàng gần xa. Đồng thời cũng là động lực để HTX sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong cả nước.