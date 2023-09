Hội Nông dân đẩy mạnh chuyển đổi số và liên kết sản xuất trong nhiệm kỳ mới

Hội Nông dân Hà Nội được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô. Đồng chí Đinh Tiến Dũng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự đại hội còn có các đồng chí Uỷ viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Cờ Thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho Hội Nông dân TP Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo T.Ư Hội NDVN, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội ND TP.Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Hội NDVN nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trong tâm Hội ND TP.Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của Hội ND TP.Hà Nội là cần tập trung tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Hội ND TP cần đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng thương hiệu nông sản, hàng hoá, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thiết lập mã số vùng trồng, dăng ký, bảo hộ thương hiệu hàng hoá nông sản, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm; hỗ trợ nông dân tiếp cận phương thức thương mại diện tử, tham gia các sàn giao dịch thương mại nông sản.

Chủ tịch Hội NDVN cũng đề nghị, các cấp Hội ND Hà Nội cần hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới thông minh, ứng dụng công nghệ số. thí điểm xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp mới làm hình mẫu như: nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, tiết kiệm tài nguyên và giảm thải; nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, thông minh; nông nghiệp kết hợp công nghiệp, nông nghiệp kết hợp dịch vụ; nông nghiệp đô thị theo hướng "thành phố xanh", "khu đô thị sinh thái".

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Hội ND TP.Hà Nội.

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Trong suốt nhiệm kỳ qua, các cấp Hội và phong trào nông dân Thủ đô luôn đón nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo T.U, TP. Hội ND TP.Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu cả 14/14 chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu lần thứ IX đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội ND TP.Hà Nội đã có hơn 1,3 triệu lượt hội viên đăng ký Hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 961.681 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã vận động nông dân hiến 208.783m2 đất, 348.049 ngày công, đóng góp hơn 151,250 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn; tham gia sửa chữa 76.111km đường giao thông nông thôn...

Với tinh thần "Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thống nhất thông qua 16 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân TP Hà Nội xác định 2 khâu đột phá quan trọng trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, đó là: Chuyển đổi số và liên kết sản xuất.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 39 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội ND TP.Hà Nội khóa mới. Bà Phạm Hải Hoa được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội.

Hội Nông dân Kon Tum xây dựng 326 mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả

Dự và chỉ đạo Đại hội Hội ND tỉnh Kon Tum lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 có đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Kon Tum.

Theo đánh giá trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Kon Tum đã có chuyển biến tích cực, khởi sắc rõ nét, đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu hàng năm cơ bản hoàn thành và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội ND tỉnh Kon Tum kết nạp được 13.493 hội viên mới, đạt 130% chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh là 65.051 hội viên. Các cấp Hội đã thành lập được 42 chi Hội nông dân nghề nghiệp, có 636 thành viên; thành lập 189 tổ hội nông dân nghề nghiệp có 2.515 thành viên. Các cấp Hội đã xây dựng 326 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội ND tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Từ những kết quả đó, các cấp Hội ND trong tỉnh Kon Tum đã góp phần xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, đồng chí Cao Xuân Thu Vân đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội ND tỉnh Kon Tum cần phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới thông qua việc đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung các hoạt động hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản. Hội ND các cấp cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.