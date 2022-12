Hội Nông dân Hải Phòng tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

Với mục tiêu sản xuất nông nghiệp luôn phấn đấu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm công tác, hoạt động của Hội Nông dân TP Hải Phòng trong năm 2022.

Qua đó, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng bám sát mục tiêu, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, Hội đã chỉ đạo các cấp Hội Nông dân, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả khả quan.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết. Ảnh Thu Thủy

Cũng trong năm 2022, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã phát động giao ước thi đua, đề ra chỉ tiêu thực hiện phong trào, đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp phù hợp điều kiện thực tiễn tại mỗi địa phương.

Kết quả, qua bình xét, số hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp là 61.620 hộ/79.945 hộ đăng ký (đạt 72% so với số hộ đăng ký, vượt 0,7 % so với chỉ tiêu. Tổ chức thành công Hội thi "Nhà nông đua tài" cấp thành phố và toàn quốc lần thứ V- năm 2022 khu vực II tại Hải Phòng, đạt giải Nhì và giải thưởng xuất sắc nhất cho phần thi "Lời chào nông dân"; đạt giải ba vòng Bán kết toàn quốc tại tỉnh An Giang.

Hội tham gia Hội thi nghiệp vụ tài năng Ngân hàng Chính sách xã hội đạt giải nhất nghiệp vụ và giải toàn đoàn tài năng văn nghệ, tham gia thi toàn quốc đạt giải Nhì nghiệp vụ.



Tập thể Hội Nông dân huyện Tiên Lãng nhận bằng khen của TW Hội . Ảnh Thu Thủy

Hôi phối hợp Trung ương Hội các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 16 lớp truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia và an toàn giao thông năm 2022 với hơn 2.070 lượt cán bộ, hội viên tham gia, xây dựng mới và tập huấn kỹ năng đối với 03 mô hình "Nông dân với an toàn giao thông".

Các huyện, quận Hội phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức 68 cuộc tuyên truyền thu hút trên 6.700 lượt cán bộ, hội viên nông dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, tác hại của thuốc lá, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Các cấp Hội phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, các huyện, quận đào tạo 42 lớp nghề cho 1.300 học viên là con, em hội viên nông dân tham gia một số nghề may, chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, đạt 101 % kế hoạch...

Bà Nguyễn Thị Thoa, phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh : Thu Thủy

Hội cũng đã xây dựng Đề án "Khai thác, quản lý, sử dụng tài sản Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố"; cải tạo khuôn viên vườn hoa, vỉa hè Trung tâm xanh, sạch, đẹp. Tổ chức bế giảng 03 lớp dạy nghề cho 105 hội viên nông dân tại xã Ngũ Phúc (Kiến Thuỵ); xã Kỳ Sơn (Thuỷ Nguyên); xã Hùng Thắng (Tiên Lãng). Phối hợp các Công ty: TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam (PADCO), TNHH Năm sao Bông Gạo Vàng, Cổ phần Phồn Vinh tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình, cung ứng chế phẩm sinh học Enzymes, Sumitri trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xử lý rơm rạ sau thu hoạch tại các huyện, quận.

Nổi bật là tinh thần vượt khó, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ Hội nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân đạt 110,28% kế hoạch, phát triển hội viên mới đạt 109% kế hoạch, chỉ tiêu xây nhà "Mái ấm nông dân" đạt 137%; công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, hình thức đa dạng, phong phú.

Hội nghị thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2022. Theo đó, Hội xác định chủ đề năm 2023 là "Tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tham gia phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại"....