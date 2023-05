Hơn 20000 khán giả “cháy” cùng Viettel Y- FEST 2023

TP.HCM, tối 21/05/2023, Đại nhạc hội Viettel Y- FEST chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự góp mặt của nhiều ngôi sao ca nhạc đang được giới trẻ yêu thích như Sơn Tùng M-TP, Trúc Nhân, Đức Phúc, Mono, Hieuthuhai, Phương Ly, Suni Hạ Linh, DJ KS. Hơn 20.000 khán giả có mặt tại đêm diễn, đem lại bầu không khí sôi động chưa từng có từ trước đến nay. Livestream Viettel Y-FEST trên Youtube và Facebook thu hút gần nửa triệu view, 200.000 tương tác, cao gấp 8 lần một sự kiện giải trí thông thường.

Hàng vạn khán giả TPHCM đã có mặt từ sớm để đón chờ đêm diễn

Với thông điệp "Công nghệ từ trái tim" và ý tưởng tổ chức một đại nhạc hội mà khán giả là trung tâm của mọi trải nghiệm, Y-FEST không chỉ là điểm hẹn để giới trẻ được trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Viettel Telecom, mà còn là nơi để các bạn được sáng tạo mọi thứ theo cách của mình.

Sân khấu tương tác với không gian 360 độ ấn tượng nhất từ trước đến nay cùng nhiều xu hướng sáng tạo nghệ thuật mới mẻ được ứng dụng vào Viettel Y F-FEST đã mang đến cho công chúng những màn biểu diễn mãn nhãn, những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc và công nghệ.

Mono với phần trình diễn và giao lưu khán giả xuất sắc

Lần đầu tiên, khán giả trở thành người quyết định các tiết mục biểu diễn, trang phục, vị trí xuất hiện của nghệ sỹ, thậm chí cùng tham gia sáng tạo sân khấu, nội dung của đại nhạc hội thông qua chính thiết bị di động đang sở hữu và các ứng dụng hỗ trợ.

Hieuthuhai trình diễn các ca khúc: Vệ tinh, Hẹn gặp em dưới ánh trăng và Ngủ một mình

Sơn Tùng M-TP vẫn là linh hồn của đêm nhạc, sân khấu thực sự bùng nổ khi anh xuất hiện

Cũng tại sự kiện âm nhạc này, Viettel Telecom đã công bố ra mắt chính thức: Đại sứ ảo siêu thực đầu tiên tại Việt Nam - với tên gọi Vi An. Là sản phẩm số do người Việt Nam phát triển dựa trên công nghệ meta human mới nhất, Vi An đại diện cho tinh thần "công nghệ từ trái tim" của Viettel. Đại diện hình ảnh cho các sản phẩm viễn thông, sản phẩm số của Viettel Telecom, Vi An là cầu nối để đưa công nghệ tới gần hơn với mọi người, cũng như thể hiện vai trò tiên phong chủ đạo kiến tạo xã hội số của nhà mạng dẫn đầu.

Ra mắt đại sứ ảo siêu thực đầu tiên tại Việt Nam- Vi An

Vi An là cái tên được lấy từ những chữ cái đầu của Việt Nam, với niềm tự hào là đại sứ ảo do đội ngũ Việt Nam tạo dựng và phát triển.

Nhân vật ảo Meta Human này được tạo dựng với làn da, mái tóc, ánh mắt chân thật nhất, khó có thể nhận ra là người ảo nếu không có sự giới thiệu trước. Chất lượng siêu thực vượt trên các KOL ảo của Mỹ, Nhật, Thái,.. này là nhờ làm chủ hệ thống công nghệ phức tạp, phối hợp giữa nhiều engines tân tiến nhất hiện nay trên thế giới để tạo ra Meta Human, được coi là tương lai của 3D CGI và AI Human.

Trước đó, từ ngày 13-21/5/2023, chuỗi hành trình đa điểm chạm đã được tổ chức tại nhiều trường Đại học và điểm công cộng, thu hút sự tham gia của gần 15.000 khán giả. Lấy ý tưởng là một chuyến xe bus công nghệ, các zone trải nghiệm như một vũ trụ sáng tạo thu nhỏ, giúp GenZ thoả sức làm điều mình thích theo cách riêng, gặp gỡ thần tượng và tìm hiểu, cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất, trải nghiệm các dịch vụ số của Viettel như Mydio, Myclip, tham gia game với sự hỗ trợ của data tốc độ cao.

"Thế giới công nghệ đang phát triển từng ngày, hãy để Viettel trao cho bạn chiếc chìa khóa để sáng tạo nên thế giới của riêng bạn. Sự kết hợp giữa âm nhạc đỉnh cao với công nghệ sân khấu tiên tiến nhất giúp các bạn trẻ tạo nên thế giới mới theo cách của bạn", chính là thông điệp mà Viettel gửi tới giới trẻ thông qua Đại nhạc hội Y-FEST 2023.