Israel lo 'mất ăn mất ngủ' vì kẻ thù mạnh hơn nhiều so với Hamas

Nguy cơ chiến tranh tổng lực Israel - Hezbollah

Các chiến binh Hezbollah. Ảnh Getty

Theo Israel21c, khoảng 60.000 người đã được sơ tán khỏi nhà của họ ở biên giới phía bắc Israel để đảm bảo rằng, một vụ thảm sát như ngày 7/10/2023 từ biên giới Gaza không xảy ra từ Lebanon.

Để hiểu tại sao Hezbollah gây ra mối đe dọa lớn đối với Israel, ISRAEL21c đã tìm đến hai chuyên gia Israel về Hezbollah: Giáo sư Eyal Zisser, Phó Hiệu trưởng Đại học Tel Aviv kiêm chuyên gia về Syria và Lebanon và Orna Mizrahi, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv và từng là cựu phó cố vấn an ninh quốc gia về chính sách đối ngoại tại Hội đồng An ninh Quốc gia Israel.



Bà Mizrahi bình luận rằng, Israel đang ở trong cuộc chiến tiêu hao sinh lực hàng ngày khi không chỉ đối phó với nhóm vũ trang Hamas ở Gaza mà còn Hezbollah ở Lebanon. Mỗi ngày, đều có nhiều cuộc tấn công từ Hezbollah vào Israel khiến Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phải đáp trả, bà Mizrahi giải thích.

“Bên cạnh các hoạt động quân sự, cũng có những nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị giữa các bên nhưng đang bị mắc kẹt vì Hezbollah tuyên bố rằng chừng nào giao tranh ở Gaza còn tiếp diễn thì họ cũng sẽ tiếp tục chiến đấu ở phía bắc”, bà Mizrahi nói.



Ông Zisser chia sẻ thêm rằng, những gì Hezbollah có thể muốn thể hiện là họ sẽ không quay lưng lại với người Palestine, nhưng cũng không muốn tiến tới một cuộc chiến tranh tổng lực với Israel.

Do đó, Hezbollah đã duy trì một cuộc xung đột ở mức độ thấp nhưng điều đó ngày càng trở nên khó khăn.

Cả bà Mizrahi và ông Zisser đều nhất trí rằng, để yên tâm với tình hình ở biên giới phía bắc, Israel sẽ phải đẩy lùi Hezbollah về phía bắc sông Litani ở Lebanon, tuân thủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua để chấm dứt Chiến tranh Lebanon lần thứ 2 năm 2006.

“Israel đã cảnh báo rằng nếu không có giải pháp ngoại giao, vào một thời điểm nào đó Israel có thể hành động quân sự để đạt được mục tiêu đó”, ông Zisser nhấn mạnh.

“Có một số phương trình răn đe lẫn nhau giữa hai bên và Hezbollah đã phá vỡ nó. Bên bắt đầu giao tranh vào ngày 8/10/2023 là Hezbollah. Một khi hiện trạng bị phá vỡ, nó sẽ thay đổi toàn bộ tình hình,” bà Mizrahi nói.

Hezbollah nguy hiểm hơn nhiều so với Hamas

Hezbollah gây lo ngại và khiến người Israel mất ăn mất ngủ vì được cho là sở hữu kho vũ khí khổng lồ có khả năng nhắm mục tiêu vào khắp Israel.

“Hezbollah có nhiều vũ khí hơn Hamas nên có thể gây tổn hại cho chúng tôi nhiều hơn. Nhưng mặt khác, họ không điên rồ như Hamas”, ông Zisser cho hay.

“Hiện tại, Hezbollah… có hàng chục nghìn tên lửa có thể phóng đi khắp Israel. Điều ngăn cản họ làm như vậy là họ hiểu rằng, một động thái như vậy sẽ không phục vụ lợi ích của họ; họ sẽ bị đánh trả lại. Điều này là do chúng tôi cũng có khả năng tấn công họ”, ông Zisser nói thêm.

Mizrahi đồng ý rằng, Hezbollah có đủ hỏa lực để đe dọa toàn bộ Israel. Bà nói: Trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Hezbollah, theo ước tính thì thiệt hại và số người thương vong sẽ rất lớn.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, Hezbollah là lực lượng mạnh mẽ và đe dọa hơn, đồng thời là lực lượng ủy nhiệm tiên phong của Iran trong khu vực", bà Mizrahi nhấn mạnh.



Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia (NEMA) của Bộ Quốc phòng Israel, Chuẩn tướng Yoram Laredo gần đây cũng tiết lộ rằng, Israel đã và đang tăng cường dự trữ khẩn cấp các nguyên liệu thô cơ bản bao gồm thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế ở quy mô chưa từng có, lên tới hơn 545 triệu USD trong những tháng gần đây để chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện tiềm năng với Hezbollah. Theo tướng Laredo, cuộc chiến tổng lực tiềm năng giữa Israel với Hezbollah sẽ dữ dội và đẫm máu hơn nhiều so với cuộc chiến với Hamas ở Dải Gaza.

Ông Laredo nhấn mạnh, kịch bản chiến tranh sẽ bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket trên diện rộng vào Israel. Quy mô của các cuộc tấn công này được ước tính lớn hơn nhiều so với những gì Israel đã chứng kiến trong những ngày đầu của cuộc chiến với nhóm vũ trang Hamas ở Gaza - đồng minh của Hezbollah.

"Một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và mức cung ứng của Israel. Khi con tàu đầu tiên ngoài khơi bờ biển Israel bị tấn công, các tàu khác sẽ bị ngăn chặn cập cảng và tình trạng này sẽ diễn ra trong suốt cuộc chiến. Trong khi 99% các loại hàng hóa đều đến Israel bằng đường biển", ông Laredo nói.

Vị tướng Israel nói thêm rằng, vào những ngày đầu tiên của cuộc chiến với Hamas, nhóm vũ trang Palestine ở Gaza đã phóng khoảng 2.500 quả tên lửa về phía Israel.

Tuy nhiên, tỷ lệ tên lửa trung bình hàng ngày Hezbollah phóng vào Israel trong cuộc chiến tổng lực tiềm năng giữa 2 bên sẽ gấp đôi con số trên - tức là 5.000 tên lửa sẽ được phóng vào Israel mỗi ngày, gây ra mối đe dọa đáng kể cho cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.