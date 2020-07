Khai trừ Đảng Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình và nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ngày 28/7/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và đồng chí Đào Anh Kiệt, nguyên Thành uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã bị Toà án nhân dân TP.HCM xử phạt tù và đang chấp hành án tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã vi phạm nghiêm trọng Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố hình sự.

Ông Nguyễn Văn Điều ngồi trong xe ô tô sau khi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương. (Ảnh: IT)

Những vi phạm của các ông nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của địa phương và cá nhân các đồng chí, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ vào Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt và Nguyễn Văn Điều.



Tại kỳ họp thứ 46 (từ ngày 15 đến 17/7/2020), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật giao thông đường bộ.



Trước đó, chiều tối 8/5, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều lái xe ô tô gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Tiền Phong, TP.Thái Bình khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp để nghe Công an tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo về vụ án. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều từ ngày 12/5 để phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Nguyễn Hữu Tín ra tòa. (Ảnh: Bạch Dương)

Ông Nguyễn Hữu Tín sinh năm 1957 tại Long An. Ông Tín đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.



Ông Đào Anh Kiệt sinh năm 1957 tại Gia Lai. Ông đã bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Ngoài bản án nêu trên, ông Nguyễn Hữu Tín và Đào Anh Kiệt hiện đang là bị can trong vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (vụ án này Bộ Công an đã kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố. Vụ án này liên quan đến khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.HCM, trong vụ án này còn có bị can Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương).