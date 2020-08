Khởi tố vụ rơi thang nâng công trình khiến 4 người tử vong

Sáng 4/8, đại diện Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này vừa ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động để điều tra cái chết của 4 công nhân trong vụ sập thang lắp kính tại công trình số 16 Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các nạn nhân tử vong là: Ông Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1967), Nguyễn Thế Bồng (sinh năm 1956), đều ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Nguyễn Thị Thuý (sinh năm 1968) trú tại xã Vân La, huyện Chương Mỹ; Đặng Đình Thắng (sinh năm 1992, con trai bà Thúy) trú tại Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hiện trường vụ rơi thang nâng khiến 4 người tử vong tại công trình số 16 Nguyễn Công Trứ (Hà Nội). Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Trước đó, khoảng 19h55 tối 30/7, nhóm công nhân trên dùng thang nâng vận chuyển vật liệu để thi công vách ngăn nhà vệ sinh cho khách sạn Hướng Dương (số 16 Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khi thang nâng di chuyển đến tầng 7 thì bất ngờ gãy đôi, khiến 4 công nhân rơi xuống đất. Vụ tai nạn khiến ông Sơn, ông Bồng và bà Thúy tử vong tại chỗ; anh Thắng bị chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Theo cơ quan chức năng, công trình xảy ra vụ tai nạn do Công ty Cổ phần Du lịch thương mại và phát triển làm chủ đầu tư. Công ty Eurowindow là nhà thầu phụ thi công vách ngăn kính cho công trình và có thuê nhóm công nhân kể trên để vận chuyển và thi công vách ngăn nhà vệ sinh. Nhóm công nhân này do bà Nguyễn Thị Luyến (47 tuổi, trú xã Bài Trường, H.Chương Mỹ) làm tổ trưởng, quản lý.