Sáng 2/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì tổ chức họp báo thường kì quý II/2024, với sự tham dự của lãnh đạo các cấp, sở ngành trực thuộc và PV Báo T.Ư thường trú tại Quảng Ngãi, cùng cơ quan báo đài địa phương.

Cổng chính vào khu đất của quán Cà phê Không Gian Việt. Ảnh: Thảo Nguyên.

Trong các nội dung cung cấp cho các cơ quan báo chí tại cuộc họp, đáng chú ý là thông tin về vụ vi phạm các quy định về quản lý đất đai, đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi phục hồi điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo thông tin mà Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp, trước đó vào ngày 29/4/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự (số 16/QĐ – CSĐT (CSKT)), đối với vụ vi phạm các quy định về quản lý đất đai, ở phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp; thời điểm xảy ra vào năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung lực lượng để làm rõ các vi phạm pháp luật đất đai, cũng như thiệt hại trong vụ án.

Thế nhưng do các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền, chậm trả lời kết luận giám định, định giá tài sản nên thời hạn điều tra kéo dài.

Vì vậy đến ngày 29/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự (theo điểm c khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự), do chưa nhận được kết luận giám định của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, về việc xác định diện tích quy hoạch đất dự trữ phát triển, nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án.

Một số hình ảnh bên trong của khu đất quán Cà phê Không GIan Việt. Ảnh: Thảo Nguyên.

Sau khi nhận được Kết luận giám định của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, xét thấy có căn cứ phục hồi điều tra vụ án, nên vào ngày 8/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, ban hành Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, để tiến hành điều tra.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, đang tập trung điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án nêu trên, theo thông tin PV Dân Việt thu thập, vào gần giữa tháng 5/2024 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã đề nghị định giá tài sản hàng loạt các thửa đất tại phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, để phục vụ điều tra.

Trong phần diện tích các thửa đất, mà Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị định giá tài sản, để phục vụ điều tra, có thửa đất hiện đã được đầu tư làm quán Cà phê Không Gian Việt, với diện tích khoảng 2.500m2.

Khu đất của quán Cà phê Không Gian Việt, có nguồn gốc ban đầu là của 1 chủ doanh nghiệp xây dựng có tiếng ở Quảng Ngãi là bà H.T.P.T và ông N.M.Đ.

Khu đất quán Cà phê Không Gian Việt nhìn từ trên cao. Ảnh: Thảo Nguyên.

Vào cuối tháng 3/2021, vợ chồng bà H.T.P.T và ông N.M.Đ, đã tặng khu đất này cho người anh trai là H.Đ.T, ở cùng phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.

Lô đất có diện tích lên đến khoảng 2.500m2, nằm ngay vị trí "vàng" trung tâm TP.Quảng Ngãi, phường Chánh Lộ.