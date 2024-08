Lạ đời, cây rau ngót rừng cao 5-7, đổ xô mua lá non đắt như tôm tươi, ngọt như mì chính, tên khác lạ Lạ đời, loại cây này ở Việt Nam thân gỗ cao 5-7m, đổ xô mua lá non như tôm tươi, nấu chả cần mì chính

Rau sắng có tên khoa học là Melientha Suavis Pierre, thuộc họ Opiliaceae. Rau sắng ở Việt Nam tên thường gọi rau ngót rừng, rau mì chính. Lá, ngọn non, lá bánh tẻ, hoa và quả non rau ngót rừng dùng làm rau. Đây là loại rau sạch, ngon ngọt lại bổ dưỡng, có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là giàu đạm, vitamin C...