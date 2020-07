Lãi vay mua nhà giảm nhanh, người dân có nên "chớp" thời cơ?

Lãi vay mua nhà giảm nhanh

Tại thời điểm cuối tháng 7 này, các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi vẫn được nhiều ngân hàng triển khai. Nhiều ngân hàng còn có động thái đồng loạt hạ lãi suất cho vay mua nhà từ 0,2-1 điểm phần trăm đối với gói vay 12-24 tháng.



Đơn cử như tại Techcombank, lãi suất vay mua nhà tại băng này vào khoảng 7,89% /năm cố định trong 6 tháng đầu tiên, còn gói 2 được áp dụng mức lãi suất 8,29%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên.

Tại VIB cũng đưa ra các gói vay ưu đãi với số tiền vay tối đa lê tới 90% nhu cầu vốn vay, trong khoảng thời gian 30 năm. Với gói vay lần lượt 8,5%/năm cố định trong 6 tháng và 10,1%/năm cố định trong 12 tháng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) cũng đang có gói vay mua nhà khá đa dạng. Cụ thể, VPbank có gói vay mua nhà ưu đãi 8,5%/năm cố định trong 6 tháng đầu tiên và gói ưu đãi 9,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên.

Hay như tại TPBank, theo giới thiệu trên website của nhà băng này, TPBank cũng cho phép vay tối đa tới 85% và lãi suất chỉ 6,9%. Cụ thể, lãi suất cố đinh trong 3 tháng đầu tiên là 6,9%/năm. Lãi suất sau ưu đãi được áp dụng quanh mức 11,6 -12%/năm. Với gói vay ưu đãi 12 tháng, lãi suất giảm 1 điểm %, từ 10,5% xuống 9,5%/năm.

Các ngân hàng lớn như BIDV và Vietcombank cũng nhập cuộc giảm lãi suất cho vay mua nhà.

Tại BIDV, gói vay ưu đãi 12 tháng được giảm từ 8% xuống 7,8% và gói vay ưu đãi 24 tháng được hạ lãi suất từ 9% xuống 8,8%/năm. Hết thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay ở mức 10,1%/năm. BIDV cho vay lên tới 100% nhu cầu vay vốn, thời hạn vay kéo dài đến 20 năm.

Vietcombank giảm lãi suất cho vay mua nhà từ 8,1% xuống 7,7% với gói vay ưu đãi 12 tháng. Vietcombank đang cung cấp ra thị trường 7 lựa chọn ưu đãi lãi suất vay mua nhà.

Chị Nguyễn Thị Thủy (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, do có nhu cầu mua nhà nhưng do lãi suất vay mua nhà trả góp thời điểm trước đây vẫn còn cao so với thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng. Vì vậy, khoản tiền tích góp được chị Thủy quyết định gửi tiền tiết kiệm đợi khi điều kiện kinh tế tốt hơn mới vay mượn thêm để mua nhà.

Đến nay, lãi suất huy động tại các ngân hàng giảm mạnh, gửi tiết kiệm sinh lời không đáng kể. Trong khi đó, lãi vay mua nhà cũng đã giảm đi rất nhiều nên chị Thủy đã quyết định "xuống tiền tậu nhà". "Lãi suất gửi hiện nay chỉ 7-8%/năm, dù gửi lâu thì lãi mang về hàng tháng cũng không được là bao. Trong khi đó, theo tìm hiểu của gia đình tôi lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng hiện nay có nơi cũng chỉ 6-7%/năm, cố định trong 3 – 6 tháng đầu. Lãi suất sau ưu đãi cũng chỉ trên 10%, nếu so với thời điểm trước đây đã giảm mấy phần trăm rồi. Gia đình tôi muốn tận dụng vùng lãi suất thấp này để vay mua nhà", chị Thủy cho hay.

Trường hợp của chị Thủy cũng không phải là cá biệt. Theo nhận định của hầu hết chuyên gia bất động sản, tín hiệu hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cũng như giảm lãi suất cho vay của các nhà băng đã có tác động về mặt tâm lý đối với các nhà đầu tư và những người có nhu cầu thực về nhà ở.

"Với chi phí đầu vào hiện nay thì lãi vay mua nhà dù có giảm nhưng vẫn còn tương đối cao so với kỳ vọng của người dân. Tuy nhiên, với cá nhân có nhu cầu nhà ở vẫn nên cân nhắc vay mua nhà, nếu có thu nhập ổn định từ lương và nguồn tích trữ khoảng 20 - 30% giá trị căn nhà", một chuyên gia nhận định.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, do nhà là tài sản có giá trị cao nên các khoản vay thường đi kèm với lãi suất không hề nhỏ. Khi vay tiền ngân hàng, việc hằng tháng phải chi vài triệu để cả chục triệu tiền lãi và một phần tiền gốc khiến bạn khó khăn. Do đó, người dân mua nhà khi xem xét kỳ hạn vay cần thận trọng bởi trên thực tế, nếu người dân vay ngắn hạn thông thường mức lãi suất ưu đãi sẽ rất hấp dẫn nhưng nếu như không đảm bảo về khả năng tài chính, người mua nhà sẽ phải đối mặt với áp lực thanh toán nợ lớn. Chưa kể trong trường hợp trả nợ chậm, ngân hàng sẽ đánh giá đó là nợ xấu, ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng cá nhân và khả năng vay vốn trong những lần sau.