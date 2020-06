Lỡ mang thai, 3 phụ nữ lên mạng "rao" tìm gia đình hiếm muộn cho con

Ngày 16/6, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cho biết cơ quan này đang tạm giữ Trương Đình Thi (SN 1972, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi buôn bán bào thai.



Đối tượng Thi tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào đầu tháng 5/2020, các trinh sát Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện Thi đưa 3 người phụ nữ mang thai về một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghĩa Xuân thuê phòng ở. Nghi ngờ Thi và những người phụ nữ này đang "nuôi thai" chờ ngày bán nên cơ quan công an bí mật theo dõi. Đêm khuya ngày 25/5/2020, khi Thi đang đưa 3 người phụ nữ mang thai này lên xe khách để di chuyển ra Hà Nội để giao lại cho người khác đưa qua Trung Quốc thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, danh tính 3 người phụ nữ mang thai được làm rõ là L.T.N.K. (SN 1994, trú tại một xã ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), N.N.H. (SN 1982, trú tại một xã ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) và P.T.T.H. (SN 1997, trú tại phố Phan Đình Phùng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Các cô gái này do lỡ mang thai nên đã lên các trang mạng xã hội đăng thông tin tìm các gia đình hiếm muộn để cho con.

Biết được thông tin trên, Thi đã lôi kéo những người phụ nữ này bán bào thai với giá 30 triệu đồng bào thai nữ, 70 triệu đồng bào thai nam. Được biết, trước đó Thi từng có tiền án về tội Môi giới mại dâm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.