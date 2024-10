Loại rau có vitamin C nhiều hơn cam, chanh, giúp thanh nhiệt giải độc, nấu với trứng thành món canh ngon

Rau ngót là loại rau chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein, canxi, chất xơ và vitamin C và sắt.

Đặc biệt, hàm lượng protein trong loại rau này cao hơn nhiều so với các loại rau xanh khác.

Nó là nguồn cung cấp axit amin thiết yếu cho cơ thể. Nguồn vitamin C trong loại rau này thậm chí cao hơn nhiều so với cam hoặc ổi, do đó rau ngót được các nhà khoa học biết đến như một nguồn cung cấp vitamin C rất cao.

Theo Y học cổ truyền, rau ngót có vị ngọt thanh, tính mát, sử dụng để thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể, đặc biệt là trong những ngày oi nóng.

Loại rau này thường dùng để nấu canh, canh rau ngót thơm ngon, đa dạng, dễ làm ăn như canh rau ngót thịt băm, canh rau ngót thịt bò, canh rau ngót tôm. Tuy nhiên để thay đổi khẩu vị, bạn có thể nấu canh rau ngót với trứng. Dân Việt giới thiệu cách nấu món canh này như sau:



Nguyên liệu:

- 1 bó rau ngót

- 2 quả trứng gà

- 30gr dầu ăn

- 15gr hành tím

- 5gr hạt nêm

- 1gr mì chính

- 10-15ml nước mắm

- 800ml nước lọc

Nguyên liệu đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm

Cách làm:

- Rau ngót mua về rửa sạch rồi vò rau. Phi thơm hành cùng dầu ăn, cho rau ngót vào xào nhanh,nêm gia vị lúc xào rau rồi cho nước vào nấu sôi.

Đập trúng vào tô thêm xíu hạt nêm và nước lọc đánh cho tan.

- Trong lúc đợi nước sôi đập 2 quả trứng gà, 2gr hạt nêm, 10ml nước lọc đánh tan.

Cho trứng vào nồi đợi sôi trở lại và nhấc ra, đâu đó 5 phút canh đã nấu xong

- Nước sôi cho trứng vào quấy đều, đợi sôi trở lại tắt bếp cho ra bát tô và thưởng thức.

Cho trứng vào lúc canh sôi tránh cho lúc nước lạnh dễ bị tanh

Canh rau ngót nấu trứng xanh mướt điểm vàng vàng.

- Thành phẩm món ăn rau ngót mềm, ngọt, vị trứng béo bùi quyện. Món ăn phù hợp cho những chị em bận rộn muốn đổi món cho bữa cơm gia đình.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Cao Giang thực hiện