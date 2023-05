Rau ngót hay một số nơi còn gọi là rau tuốt, rau bù ngót là loại rau quen thuộc xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm của mỗi gia đình. Rau ngót không chỉ ngon mà còn rất giàu dinh dưỡng và lành tính, chẳng thế mà người ta thường nấu các món ăn từ rau này cho phụ nữ sau sinh.



Theo nghiên cứu của các chuyên gia, trong loại rau này chứa hàm lượng lớn các vitamin cùng khoáng chất thiết yếu.

Cứ 100g rau ngót non sẽ cung cấp 6 - 10g protein, giá trị dinh dưỡng cao gấp 2 - 3 lần so với rau thông thường.

Không những thế, hàm lượng carotene, khoáng chất trong rau ngót cũng khá cao. Đặc biệt là vitamin B2 và C. Ước tính, lượng vitamin B2 trong rau ngót cao gấp 10 lần và vitamin C cao gấp 45 lần so với các loại rau thông thường.

Ăn loại rau này thường xuyên vừa tốt cho sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch lại nuôi dưỡng và bảo vệ làn da.

Chẳng thế mà người ta vẫn ví rau ngót giống như “món ăn làm đẹp”, được các chuyên gia khuyên nên ăn thường xuyên.

Bên cạnh đó, rau ngót còn có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, cầm máu, phát triển cơ bắp, nuôi dưỡng ngũ tạng, bổ mắt và hạ nhiệt.

Ngoài ra, loại rau này cũng kháng viêm, tiêu sưng rất tốt. Nó được ví như “thuốc chống viêm tự nhiên”, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, kiết lỵ, làm sạch ngũ tạng,...

Không chỉ tốt cho sức khỏe, hương vị của rau ngót cũng rất ngon. Bạn có thể nấu rau ngót thành nhiều món ăn khác nhau. Nếu thông thường bạn hay nấu canh rau ngót với thịt, luộc chấm nước mắm thì hôm nay Bếp Eva sẽ giới thiệu đến bạn 1 công thức món ngon từ loại rau này.

Sự kết hợp của rau ngót và trứng gà sẽ nhân đôi dinh dưỡng, ăn ngon và tốt cho sức khỏe, già hay trẻ đều có thể ăn. Cùng tìm hiểu nhé!

RAU NGÓT XÀO TRỨNG

Nguyên liệu

- Rau ngót

- Trứng gà: 2 quả

- Tỏi: 2 nhánh

Cách làm

1. Rau ngót mua về bạn tuất lấy lá, bỏ cọng già rồi đem đi rửa thật sạch. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Đập trứng gà ra bát.

2. Đun nóng dầu ăn rồi cho phần tỏi đã băm vào phi thơm, vàng.

3. Cho rau ngót đã rửa sạch vào xào chín. Bạn nhớ nêm nếm 1 chút muối cùng hạt tiêu rồi đảo thật đều để cho rau ngấm gia vị nhé.

4. Dùng đũa gạt rau ngót sang cạnh rìa của chảo để tạo 1 khoảng trống ở giữa. Đổ trứng gà vào phần trống vừa tạo.

5. Khi thấy trứng gần chín, bạn đảo chung cả rau vào. Nếm lại cho vừa ăn sau đó múc ra đĩa và thưởng thức.

Rau ngót xào trứng nghe lạ nhưng hương vị đặc biệt thơm ngon. Rau ngót thanh mát, đậm đà, trứng gà chín béo ngậy cả hai nguyên liệu hòa quyện tạo nên một món ngon khó cưỡng.

Bạn có thể ăn rau ngót xào trứng với cơm trắng hoặc ăn không đều rất hấp dẫn.

Mặc dù rau ngót ngon và có nhiều công dụng với sức khỏe tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý khi sử dụng, đặc biệt với phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai.

Khi nấu loại rau này bạn không nên vò nát rau ngót, tuy có nó giúp rau mềm thơm nhưng vô tình làm thất thoát chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, khi mua rau bạn cũng cần lựa chọn thật cẩn thận tránh lấy nhầm rau phun thuốc sâu có hại cho sức khỏe.

Cuối cùng, không nên ăn quá 50g rau ngót mỗi ngày và hạn chế ăn loại rau này liên tục. Trong quá trình chế biến cần nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn.