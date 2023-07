Loại rau này là phần lá của cây khoai lang. Trước đây, người ra chỉ dùng phần lá này làm thức ăn cho gia súc như lợn.

Thế nhưng hiện tại, rau lang lại được rất nhiều người ưa chuộng, sử dụng để làm món ăn, đặc biệt là món xào. Ở thành phố, một bó rau lang có giá khoảng 10 nghìn đồng.



Không chỉ ngon, loại rau này còn cực bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Theo nghiên cứu, so với phần củ, lá khoai lang có nhiều vitamin B6 gấp 3 lần, vitamin C gấp 5 lần và vitamin B gấp 10 lần. Rau lang còn giàu vitamin C, A, K, vitamin B1, B2, B3, axit folic, rau lang mà còn chứa nhiều chất xơ... so với nhiều loại rau khác.

Món ăn quen thuộc nhất từ loại rau này là rau lang xào tỏi. Rau lang xào tỏi vô cùng đơn giản, nhưng để rau giữ được màu xanh và không bị nồng cần có bí quyết, các bạn hãy tham khảo cách làm dưới đây:

Nguyên liệu:

- 1 bó ngọn rau lang non, 1 củ tỏi, dầu ăn, 1 thìa tinh bột, muối hoặc hạt nêm.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

Rau lang nhặt lấy lá non và ngọn, sau đó đem rửa sạch với nước. Tỏi bóc vỏ, thái miếng nhỏ. Hòa 1 thìa cà phê tinh bột với 1 thìa nước.

Bước 2: Phi tỏi

Chuẩn bị một chiếc chảo, trước tiên làm nóng chảo, sau đó cho một lượng dầu ăn thích hợp vào. Khi dầu nóng, lắc đều chảo để dầu đi khắp thành chảo. Sau đó cho tỏi vào phi thơm.

Bước 3: Xào rau

Cho lá khoai lang vào, sau đó nhanh tay rưới một ít nước vào nồi cho đỡ khi khô.

Sau khi xào lá khoai lang một lát và nó chuyển màu, nêm thêm chút muối hoặc bột nêm cho vừa ăn.

Sau đó đổ một ít nước tinh bột vào nồi, đảo đều một lát là xong. Nước tinh bột sẽ làm cho rau lang mềm ngon hơn.

Rau lang xào tỏi xanh mướt, thơm ngon, bổ dưỡng khiến ai ăn cũng thích.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loải rau này!