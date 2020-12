Loạt xe nhập khẩu giảm giá khủng cả trăm triệu đồng trong tháng cuối năm

Cùng điểm qua các mẫu xe ô tô nhập khẩu đang được giảm giá trong tháng cuối năm 2020.

1. Land Rover

Mẫu SUV hạng sang Range Rover Evoque và Range Rover Vogue đang được giảm 10% giá bán, tương đương 300 đến 889 triệu đồng. Có thể nói, đây là lần giảm giá xe mạnh tay nhất của Jaguar Land Rover kể từ khi thương hiệu này đổi nhà phân phối tại Việt Nam.

2. BMW

BMW 5 Series và BMW 7 Series được THACO triển khai ưu đãi tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe từ nay tới hết 31/12/2020, mức quy đổi ra tiền mặt tương đương cao nhất tới 375 triệu đồng.

3. Volkswagen

Hãng xe Volkswagen cũng tung khuyến mãi 100% phí trước bạ cho tất cả mẫu xe: Tiguan Allspace, Passat BlueMotion và Polo Hatchback giúp khách hàng tiết kiệm được từ 11 đến 177 triệu đồng.

4. Isuzu

Nhà phân phối Isuzu tại Việt Nam đã tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách mua 2 mẫu xe nhập khẩu là Isuzu D-Max và mu-X trong tháng cuối năm này, tương đương mức giảm từ 21 triệu - 67 triệu đồng.

5. Nissan

Sau khi đổi nhà phân phối mới tại Việt Nam, Nissan Navara được giảm giá gần 40 triệu đồng, đồng thời tăng thời gian bảo hành lên tới 5 năm. Cụ thể, hai mẫu xe nằm trong đợt điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất này là Nissan Navara VL (4WD AT) giảm 36 triệu đồng và Nissan Navara EL (2WD AT) giảm 20 triệu đồng so với trước đó. Tất cả những phiên bản này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.