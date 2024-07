Masan MEATLife: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát

Ông Nguyễn Huỳnh Thái Hoàng, Giám đốc sản xuất toàn quốc của Masan MEATLife đã có những chia sẻ với phóng viên Dân Việt về chiến lược và nỗ lực của công ty trong việc xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đồng thời khẳng định chất lượng và bình ổn giá cho sản phẩm thịt ủ mát MEATDeli.



Thưa ông Nguyễn Huỳnh Thái Hoàng, trước tình hình Dịch tả lợn châu Phi hiện đang tái bùng phát và lan rộng tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Nam, Masan MEATLife đã làm gì để xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đảm bảo cung cấp thực phẩm cho thị trường?

Dịch tả lợn châu Phi hiện đang tái bùng phát phức tạp và lan rộng tại nhiều địa phương: Hải Phòng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Nam… với số lượng tiêu huỷ ở mức lớn. Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết tính đến ngày 9/6/2024, cả nước hiện có 196 ổ dịch tả lợn châu Phi thuộc 59 huyện của 18 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Số lợn chết và tiêu hủy là 10.612 con.

- Chúng tôi xác định an toàn dịch bệnh là nền tảng vững chắc nhằm có được nguồn nguyên liệu đầu vào tốt nhất để từ đó có được đầu ra là các sản phẩm thịt có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các trang trại chăn nuôi của chúng tôi đều đạt chuẩn GlobalGAP, được theo dõi và đánh giá lại theo định kỳ. Chúng tôi tự hào khi là một trong các công ty được lựa chọn làm nguyên mẫu thí điểm trong Chương trình xây dựng chuỗi cơ sở an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh trong ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) do IFC tài trợ. Đây là một trong những tổ chức tài chính phát triển, thành viên của tổ chức ngân hàng thế giới đang nỗ lực hoạt động vì sự phát triển bền vững ở các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

Thịt mát MEATDeli của MML được sản xuất theo công nghệ châu Âu

Việc xây dựng chuỗi cơ sở an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh là một bước tiến lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải có một nền tảng tốt từ cơ sở chăn nuôi đến cơ sở giết mổ và chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của tổ chức Thú y thế giới. Tại Masan MEATLife, chúng tôi đã xây dựng hệ thống 3 tuyến phòng thủ để đảm bảo sản phẩm đầu ra luôn đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể:

Một là, kiểm dịch heo tại trại: Heo khỏe từ các trang trại đạt tiêu chuẩn VietGAP/ GlobalGAP. Trang trại phải đảm bảo an toàn dịch bệnh và nhà máy sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm bằng phương pháp sinh học phân tử PCR để đảm bảo heo khỏe mạnh trước khi chuyển về nhà máy.

Hai là, kiểm dịch heo trước khi nhập vào nhà máy: Khi đưa heo vào tổ hợp giết mổ và chế biến, cùng với sự kiểm tra, giám sát của các cán bộ thú y, heo sẽ được kiểm tra xét nghiệm thêm một lần nữa trong các phòng xét nghiệm hoạt động 24/24h tại nhà máy, để chắc chắn rằng không có heo bệnh hoặc mang mầm bệnh được đưa vào giết mổ và chế biến.

Ba là, kiểm dịch thịt heo trước khi xuất từ nhà máy: Quá trình kiểm tra lần cuối này đảm bảo rằng thịt ủ mát MEATDeli không nhiễm mầm bệnh. Heo sau giết mổ được kiểm nghiệm bằng phương pháp sinh học phân tử PCR để đảm bảo thịt sạch và không có dịch bệnh.

Vậy để đảm bảo lượng thịt ủ mát tiêu thụ trên thị trường thì công ty đã thực hiện những cách thức nào để đảm bảo nguồn nguyên liệu heo hơi đầu vào, thưa ông?

- Tại Masan MEATLife, chúng tôi đã xây dựng bộ tiêu chuẩn sản phẩm thịt ủ mát và các tiêu chí đánh giá trang trại chăn nuôi heo để có thể đa dạng hóa nguồn nguyên liệu heo hơi đầu vào từ trang trại chăn nuôi của các nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn VietGAP/ GlobalGAP. Thông qua việc hợp tác chiến lược với các đối tác uy tín, chúng tôi hoàn toàn chủ động trong việc có được nguồn cung dồi dào và an toàn.

Bên cạnh đó, thịt sạch MEATDeli luôn đảm bảo 3 KHÔNG (Không dịch bệnh, không chất tạo nạc, không dư lượng kháng sinh) và trải qua hệ thống 3 tuyến kiểm dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Giờ đây, sản phẩm thịt ủ mát đã không còn quá xa lạ với người tiêu dùng. Đơn vị phải làm gì để khẳng định và đảm bảo chất lượng của sản phẩm?

- Khi đời sống dần được nâng cao và cải thiện, người tiêu dùng rất chú trọng đến các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để khẳng định và đảm bảo chất lượng của sản phẩm, chúng tôi đã ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Tổ hợp giết mổ và chế biến của chúng tôi đã đạt được chứng chỉ BRC của Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc – đây là chứng nhận cho sự tuân thủ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm được nhiều nước trên thế giới công nhận và thực thi.

Tại Masan MEATLife, đổi mới sáng tạo luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, từ sản xuất kinh doanh đến vận hành phân phối, hay xây dựng thương hiệu. Vì vậy, những năm vừa qua, ngoài việc tạo ra những sản phẩm ngon, chất lượng đã được người tiêu dùng tin yêu lựa chọn, chúng tôi đã tập trung nguồn lực để phát triển nhân sự tại bộ phận Nghiên cứu và Phát triển, nhằm tạo ra một nguồn lực dồi dào để phát triển lượng lớn sản phẩm chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận hợp lý. Chúng tôi hiểu rằng cần có sự đồng hành của người tiêu dùng bằng những sản phẩm có chất lượng tuyệt hảo trên tinh thần phụng sự người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài hệ thống điểm bán offline quy mô “khủng”, MEATDeli còn có mặt trên kênh online https://shop.meatdeli.com.vn/ và cửa hàng trên các app như: Beamin, Shopee, Grab, ShopeeFood (Now), Tiki, Lazada, Loship, Gojek.

Giá của thịt lợn vẫn chịu sự tác động của thị trường. Vậy phương pháp để bình ổn giá cho những sản phẩm thịt ủ mát MEATDeli là gì?

- Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất thịt ủ mát theo công nghệ của châu Âu. Quá trình sản xuất các sản phẩm này hoàn toàn khác biệt so với thịt heo được giết mổ theo cách thức truyền thống. Do vậy, chúng tôi đã phải cân đối giữa chi phí sản xuất và giá heo hơi đầu vào để có được mức giá hợp lý.

Cho dù giá thịt lợn vẫn phải chịu sự tác động của thị trường, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết hay vì nguyên nhân khách quan như dịch bệnh, chúng tôi vẫn đảm bảo tối ưu về chi phí giá thành trên đơn vị sản phẩm thông qua việc tích hợp thành công chuỗi 3F (Feed - Farm - Food) (Chuỗi "từ trang trại đến bàn ăn").

Cụ thể, chúng tôi đã hợp tác với chuyên gia trong ngành di truyền giống để đảm bảo nguồn giống khỏe mạnh nhằm gia tăng số lượng vật nuôi/lứa. Chọn lựa và hợp tác với các chuyên gia dinh dưỡng để tạo ra những khẩu phần dinh dưỡng phù hợp cho vật nuôi nhằm đảm bảo hiệu suất chăn nuôi cao. Đồng thời, việc nâng cao năng lực, năng suất làm việc của người lao động chính là tiền đề để chúng tôi kiểm soát tốt giá thành cho các sản phẩm đầu ra được người tiêu dùng tin yêu và lựa chọn.

Cảm ơn ông về những chia sẻ rất hữu ích này!