Chiều 28/12, đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng (trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) đã đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc Thành phố. Đón tiếp đoàn, có bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng đã thống nhất tham gia ủng hộ quỹ với số tiền 20 tỷ đồng. Đại diện Công ty TNHH Hoa Tiêu Tân Cảng cho biết, đây là việc làm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về việc phát động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TP.HCM, người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, đóng góp ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM năm 2023. Đồng thời, việc này là bước đầu để thực hiện công tác chăm lo về y tế, giáo dục - đào tạo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng ủng hộ 20 tỷ đồng vào Quỹ Vì biển đảo quê hương. Ảnh: T.H

Từ nguồn Quỹ Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thời gian tới sẽ tiếp tục chăm lo về giáo dục, y tế, thực hiện an sinh xã hội, từ thiện... cho cán bộ, chiến sĩ, thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân đang sinh sống, làm ăn tại các tuyến biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Qua đó, đóng góp cho các cuộc vận động, phong trào góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế... trên địa bàn thành phố và cả nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Trần Kim Yến đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, công nhân và người lao động Công ty Hoa Tiêu Tân Cảng đối với các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam Thành phố, đồng thời cam kết sử dụng đúng mục đích khoản ủng hộ, công khai, minh bạch.

Các công trình ý nghĩa mà Hội đồng quản lý Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM đã, đang và sẽ triển khai có thể kể đến như: Chương trình "Vì Trường Sa xanh", "Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới", "Ánh sáng vùng biên", "Dân vận khéo - kết nối biên cương", tổ chức các hoạt động an sinh nhân Ngày hội "Biên phòng toàn dân", Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Ngày hội "Quốc phòng toàn dân"…

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”. Tại chương trình, đã có 171 cá nhân, tập thể đăng ký và chuyển tiền về Quỹ với số tiền là 34.219.984.152 đồng.