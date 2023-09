Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Đặc biệt cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương miền núi trên địa bàn tỉnh.

Lũ quét, sạt lở đất đặc biệt uy hiếp đến tính mạng của người dân; có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất…

Vì vậy người dân, nhất là ở địa phương miền núi của tỉnh cần chú ý, đề phòng.