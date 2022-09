Vì cuộc sống hiện đại vô cùng bận rộn nên việc sử dụng tủ lạnh để trữ đông các loại thực phẩm đã trở nên vô cùng phổ biến. Trữ đông thịt giúp người nội trợ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Sau khi tan làm, trở về nhà, chúng ta chỉ việc lấy thịt hoặc các thực phẩm trong ngăn đã, đem rã đông rồi nấu mà không còn tốn thì giờ vào việc "la cà" ngoài chợ.



Tuy nhiên, nếu rã đông thịt tự nhiên thì thịt rất lâu mềm. Ngâm nước nóng thịt nhanh mềm nhưng đây lại là cách làm sai lầm vì sẽ làm thịt bên ngoài chín tái, bên trong vẫn cứng như đá, còn khiến thịt mất chất dinh dưỡng.

Khi nấu thịt chín không đều, bên phí trong thì mềm, bên ngoài lại khô cứng. Do đó đầu bếp đã nghĩ ra tuyệt chiêu rã đông thịt rất nhanh, chỉ bằng 2 nguyên liệu sẵn có trong nhà.

Vậy đó là 2 nguyên liệu gì, các bạn hãy cùng tham khảo cách rã đông thịt của đầu bếp dưới đây nhé:

Đầu bếp chia sẻ, khi mua thịt về, điều đầu tiên bạn cần làm đó là chia miếng thịt thành các kích cỡ tùy theo mỗi lần sử dụng. Tuyệt đối không bao giờ cho cả miếng thịt vào tủ lạnh. Vì làm như vậy, mỗi lần lấy ra thịt đông cứng như đá, phải dùng dao chặt rất vất vả.

Hơn nữa miếng thịt sau khi ra ngoài, đã được làm ấm lên, phần còn thừa không nấu đến lại cho vào tủ lạnh sẽ ảnh hưởng đến dinh dưỡng cũng như dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Vì vậy, cách tốt nhất là chia nhỏ miếng thịt ra theo các bữa, như vậy việc rã đông cũng nhanh và tiện hơn rất nhiều.

Đặc biệt là mỗi miếng thịt này cần phải được để trong hộp giữ tươi hoặc túi nilon đựng thực phẩm, không được để miếng thịt hở ra, sẽ bị khô và vi khuẩn xâm nhập.

Sau khi thịt đã được bảo quản an toàn trong 1 thời gian, bạn lấy ra và rã đông.

Rã đông thịt bằng giấm trắng

Sau khi lấy thịt đông lạnh ra, nó tương đối cứng, giống như một viên đá lớn, lúc này khi rã đông thịt chúng ta cần cho trực tiếp một thìa dấm trắng vào thịt.

Bởi vì giấm trắng có chứa nhiều chất axit, nó có thể kết hợp với chất kiềm trên thịt đông lạnh, nó đóng một vai trò nhất định trong phương pháp rã đông nhanh. Về cơ bản, nó có thể được làm mềm thịt trong 8 phút với những miếng thịt cỡ khoảng 300g-400g.

Thịt đã trở nên mềm và gần như rã đông tại thời điểm này, chúng ta có thể trực tiếp lấy thịt ra rửa lại thật sạch và bắt đầu nấu nướng.

Rã đông thịt bằng muối

Chuẩn bị một nồi lớn, sau đó cho nước ấm vào nồi. Nước ấm chỉ nên khoảng 40 độ C, không được vượt quá 50 độ C sẽ làm thịt bị chín tái bên ngoài. Nhiệt độ của nước cũng không được thấp hơn 30 độ C, sẽ dễ làm sản sinh ra vi khuẩn.

Ngoài việc chuẩn bị nước ấm, chúng ta cũng cần cho thêm hai muỗng muối vào nước ấm, dùng đũa khuấy muối để nó hòa tan hoàn toàn.

Sau đó cho miếng thịt đông lạnh vào nồi nước để rã đông thịt. Rã đông thịt theo cách này không chỉ làm tăng tốc độ tan băng của thịt mà muối ăn còn có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn một cách hiệu quả.

Chúc các bạn thành công khi rã đông thịt